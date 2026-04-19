Marcel Hernández saca pecho por estar cada vez vez más cerca de un récord histórico en el fútbol nacional

Marcel Hernández mantiene su idilio con el gol. Este sábado lo confirmó con un tanto decisivo que consolida al Herediano en el liderato y deja al cubano a las puertas de un récord histórico en la Primera División nacional.

Mediante un remate de media distancia al cierre, Hernández alcanzó su anotación 160 en la máxima categoría; con ello, se coloca a cuatro goles de alcanzar a Leonel Hernández en la sexta casilla como uno de los máximos artilleros de nuestro fútbol.

Marcel llegó a 160 goles en la máxima categoría (Albert Marín/Albert Marín)

“Significa mucho porque, obviamente, nunca lo visualicé, llegar a tierras ticas, a un país futbolero, como siempre he dicho, de donde vengo yo también. El tiempo en el que se han hecho las cosas, siento que es un tiempo brutal; más allá de que se le quiera dar mérito o no, el tiempo en el que lo he hecho es difícil que alguien lo pueda lograr; por algo hay muchos años de liga profesional y no se ha logrado”.

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“Agradecido con Dios por eso, con mis compañeros, todos los que he tenido, porque dependo de ellos para poder anotar. El trabajo en silencio ha dado frutos como mucha paz, humildad, tranquilidad, pero siempre buscando la manera de seguir creciendo y de ser competitivo”, dijo en Teletica el atacante.

La lista de los máximos anotadores del fútbol de la primera división de nuestro país es liderada por Víctor “El Mambo” Núñez con 246 anotaciones, seguido de Errol Daniels con 196, y es Jonathan McDonald el que completa el podio con un total de 185.

Hernández anotó el gol del triunfo ante San Carlos (Albert Marín/John Durán)

Roy Sáenz con 168, Álvaro Saborío con 167 y Leonel Hernández con 164 superan al atacante florense; no obstante, el cubano —con excepción del histórico Errol Daniels— es el que menor cantidad de partidos disputados suma de los mencionados anteriormente, ya que el legendario goleador erizo participó en 242 encuentros y Marcel acumula 305 actualmente.

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El ariete del conjunto rojiamarillo tendrá la gran oportunidad de seguir sumando a su registro este miércoles cuando Heredia visite a Pérez Zeledón y luego el fin de semana en la última fecha de la fase regular en Santa Bárbara cuando se midan a Sporting, para luego enfrentar las fases finales del certamen nacional.