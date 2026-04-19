Costa Rica supera a Guatemala para mantener vivo el sueño mundialista

La Selección femenina de Costa Rica dio un paso importante para mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial de Brasil 2027, con una gran y valiosa victoria sobre el combinado de Guatemala, por 3-0.

Las nacionales no tuvieron un juego brillante ni mucho menos sencillo, pero aprovechando las individualidades de sus jugadoras, sacaron adelante el juego, y el ejemplo de eso fue Gloriana Villalobos, quien se jaló un tremendo golazo en apenas 13 minutos. A la talentosa jugadora le quedó un balón al borde del área y, sin dudarlo, le pegó de seguido para superar a la arquera rival.

Costa Rica goleó 3-0 a Guatemala (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Las chapinas no pusieron las cosas fáciles y el juego acabó siendo poco claro; no obstante, en el complemento, Sheika Scott, a los 62 minutos, en una gran jugada individual, en la que contó con la fortuna de un desvío, puso el segundo gol de la noche en el estadio Nacional.

LEA MÁS: Vea el golazo de Joao Maleck que puede competir por uno de los mejores del año

Las visitantes tuvieron su momento minutos después, a los 68′, pues con un remate de cabeza descontaron en el marcador; sin embargo, por posición adelantada el tanto no subió al marcador, por lo que las ticas respiraban.

Priscilla Chinchilla le puso tintes de goleada al marcador con el 3-0 final, sobre los 87 minutos.

La Tricolor fue la mejor del grupo C, por lo que, al ganarlo, avanza junto a ocho selecciones más, a la fase final de la eliminatoria de la Concacaf, que tiene 4 plazas directas a la Copa del Mundo y 2 al repechaje.