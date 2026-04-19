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Costa Rica supera a Guatemala para mantener vivo el sueño mundialista

Costa Rica sigue su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027

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Por Eduardo Rodríguez

La Selección femenina de Costa Rica dio un paso importante para mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial de Brasil 2027, con una gran y valiosa victoria sobre el combinado de Guatemala, por 3-0.

Las nacionales no tuvieron un juego brillante ni mucho menos sencillo, pero aprovechando las individualidades de sus jugadoras, sacaron adelante el juego, y el ejemplo de eso fue Gloriana Villalobos, quien se jaló un tremendo golazo en apenas 13 minutos. A la talentosa jugadora le quedó un balón al borde del área y, sin dudarlo, le pegó de seguido para superar a la arquera rival.

Daniela Solera es figura en el partido entre la Selección Femenina de Costa Rica y Guatemala.
Costa Rica goleó 3-0 a Guatemala (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Las chapinas no pusieron las cosas fáciles y el juego acabó siendo poco claro; no obstante, en el complemento, Sheika Scott, a los 62 minutos, en una gran jugada individual, en la que contó con la fortuna de un desvío, puso el segundo gol de la noche en el estadio Nacional.

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Las visitantes tuvieron su momento minutos después, a los 68′, pues con un remate de cabeza descontaron en el marcador; sin embargo, por posición adelantada el tanto no subió al marcador, por lo que las ticas respiraban.

Priscilla Chinchilla le puso tintes de goleada al marcador con el 3-0 final, sobre los 87 minutos.

La Tricolor fue la mejor del grupo C, por lo que, al ganarlo, avanza junto a ocho selecciones más, a la fase final de la eliminatoria de la Concacaf, que tiene 4 plazas directas a la Copa del Mundo y 2 al repechaje.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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