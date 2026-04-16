Paulo Wanchope debutó en ESPN y no le tembló el pulso para decir esto de Keylor Navas

Paulo Wanchope debutó este jueves en el programa Equipo F de ESPN (Captura pantalla/Captura pantalla)

Paulo Wanchope debutó este jueves como nuevo panelista del programa Equipo F de ESPN y lo hizo tocando un tema muy sensible en el país como lo es el de Keylor Navas y su permanencia en la Selección de Costa Rica.

Wanchope se estrena en ESPN opinando sobre Keylor Navas y la Sele

El entrenador tico estará ahora en el espacio que se transmite de lunes a viernes en la cadena internacional de 3 a 4 p.m en toda Centroamérica en el que compartirá junto a periodistas de toda la región para hablar de las ligas del área y sus selecciones.

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En uno de los primeros temas que tocó, fue a raíz de una información que dio Daniel Murillo, costarricense quien dirige el espacio, sobre que Fernando “Bocha” Batista, seleccionador de la Tricolor, estaría considerando al Halcón para que siga en la Sele.

El debate por Keylor Navas y el rol en la Tricolor

Keylor Navas y Patrick Sequeira compiten por el puesto en la portería en la Selección de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre todos los periodistas se armó el debate de si estaba bien si Keylor volviera o no, hasta que Paulo aseguró que está bien contar con el capitán de la Tricolor, sin embargo defendió que Patrick Sequeira debe seguir teniendo minutos para no cortarle alas.

“Siempre es importante tener al jugador de experiencia para que acompañe al grupo, sin embargo, sí creo y es una opinión muy personal, que en ese departamento Costa Rica siempre ha sido buena y fuerte, sí veo más dificultad en defensa y delantera”.

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¿UN 'LAST DANCE' DE KEYLOR NAVAS?👀🇨🇷



Ojito con lo que dijo @MurilloESPN y el posible regreso del portero de Pumas en la Fecha FIFA de junio😱



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Wanchope defiende más protagonismo para Patrick Sequeira

“Yo creo que el técnico debe encontrar un balance y que tengan más participación jugadores como Patrick Sequeira ...Para mi concepto, Patrick debe tener más participación, ya ha hecho cosas muy buenas”

“Si Keylor está dispuesto a venir y colaborar, puede tener participación también, pero ya con otro rol”, indicó Chope.

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