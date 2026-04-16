Torneo Nacional

Paulo Wanchope debutó en ESPN y no le tembló el pulso para decir esto de Keylor Navas

Paulo Wanchope debutó en programa de ESPN y habló sin pelos en la lengua sobre Keylor Navas y su futuro en la selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Paulo Wanchope debutó este jueves en el programa Equipo F de ESPN
Paulo Wanchope debutó este jueves en el programa Equipo F de ESPN (Captura pantalla/Captura pantalla)

Paulo Wanchope debutó este jueves como nuevo panelista del programa Equipo F de ESPN y lo hizo tocando un tema muy sensible en el país como lo es el de Keylor Navas y su permanencia en la Selección de Costa Rica.

Wanchope se estrena en ESPN opinando sobre Keylor Navas y la Sele

El entrenador tico estará ahora en el espacio que se transmite de lunes a viernes en la cadena internacional de 3 a 4 p.m en toda Centroamérica en el que compartirá junto a periodistas de toda la región para hablar de las ligas del área y sus selecciones.

LEA MÁS: Paulo Wanchope ya tiene trabajo y su nueva casa pocos la veían venir

En uno de los primeros temas que tocó, fue a raíz de una información que dio Daniel Murillo, costarricense quien dirige el espacio, sobre que Fernando “Bocha” Batista, seleccionador de la Tricolor, estaría considerando al Halcón para que siga en la Sele.

El debate por Keylor Navas y el rol en la Tricolor

Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Keylor Navas y Patrick Sequeira compiten por el puesto en la portería en la Selección de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre todos los periodistas se armó el debate de si estaba bien si Keylor volviera o no, hasta que Paulo aseguró que está bien contar con el capitán de la Tricolor, sin embargo defendió que Patrick Sequeira debe seguir teniendo minutos para no cortarle alas.

“Siempre es importante tener al jugador de experiencia para que acompañe al grupo, sin embargo, sí creo y es una opinión muy personal, que en ese departamento Costa Rica siempre ha sido buena y fuerte, sí veo más dificultad en defensa y delantera”.

LEA MÁS: Allen Guevara contesta a Paulo Wanchope por comentarios sobre el campeonato del Cartaginés

Wanchope defiende más protagonismo para Patrick Sequeira

“Yo creo que el técnico debe encontrar un balance y que tengan más participación jugadores como Patrick Sequeira ...Para mi concepto, Patrick debe tener más participación, ya ha hecho cosas muy buenas

“Si Keylor está dispuesto a venir y colaborar, puede tener participación también, pero ya con otro rol”, indicó Chope.

LEA MÁS: Exjugador del Cartaginés reveló la frase con la que Paulo Wanchope se habría echado encima al camerino

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Paulo WanchopeESPNKeylor NavasDaniel Murillo
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.