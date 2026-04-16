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Paulo Wanchope ya tiene trabajo y su nueva casa pocos la veían venir

Paulo Wanchope seguirá ligado al fútbol desde una nueva trinchera

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El exdelantero Paulo Wanchope fue presentado este jueves, como uno de los panelistas del canal ESPN.

El canal internacional reveló que Chope formará parte del staff de “Equipo F”, un espacio que analiza los pormenores del deporte rey, de lunes a viernes.

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28/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF.
Paulo César Wanchope fue presentado como nuevo panelista del programa "Equipo F". Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El anuncio de ESPN

De esta manera, la cadena reveló la llegada de La Cobra.

“Tremendo fichaje en la mesa de ‘Equipo F’. Uno de los mejores goleadores en la historia de Centroamérica dice hola en nuestras tardes para hablar lo mejor del fútbol de nuestra región”, publicó el famoso canal.

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La última vez que se le vio a Wanchope en el banquillo fue en el Deportivo Saprissa, hasta el año anterior y en la actualidad está a cargo de su proyecto, llamado One Chope, un espacio que tiene en YouTube, en donde comparte contenido relacionado con fútbol y análisis deportivo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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