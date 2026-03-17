Tico en EE. UU. colecciona las joyas más extrañas de Paulo Wanchope

Un tico transformó su admiración por el técnico Paulo Wanchope en un espacio lleno de camisetas, fotos firmadas y recuerdos del histórico delantero costarricense.

Mario Sibaja tiene 36 años y desde que era un niño quedó marcado por las actuaciones de Chope, especialmente rumbo al Mundial Corea y Japón 2002, y esa admiración lo llevó años después a comenzar una colección de artículos relacionados con el exjugador del Manchester City.

Sibaja tiene casi 6 años recopilando los artículos alusivos a la Cobra y, para lograrlo, ha hecho pedidos en países como Inglaterra, Indonesia y Sudamérica.

Mario Sibaja es un costarricense que tiene una colección de artículos de Paulo Wanchope. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Actualmente, este herediano de cepa posee camisetas originales del Derby County, Manchester City, West Ham y de la Selección Nacional, varias firmadas y con certificado de autenticidad, además de fotografías, tarjetas, calcomanías y revistas.

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Algunas piezas están enmarcadas y otras cuidadosamente guardadas, formando un espacio dedicado casi por completo al ídolo tico. Aunque aún le faltan uniformes de equipos como Rosario Central, Málaga o Chicago Fire, Sibaja continúa su búsqueda con paciencia, revisando cada mes internet en busca de nuevas joyas para ampliar su particular santuario futbolero.

Mario Sibaja comenzó la colección en el 2022. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Todo comenzó cuando vi a Chope en el camino al Mundial del 2002, y fue de los primeros ticos que saltaron a Europa, es un referente, ese olfato que tenía para el gol, siempre encontraba la manera de anotar y me parecía un buen jugador”. Mario Sibaja, tico que admira a Paulo Wanchope.

El nacimiento de una pasión

Sibaja vive en Seattle, Estados Unidos, desde el 2010 y contó que su abuelito, don Alexis Vargas, le heredó la pasión por el fútbol y logró que se hiciera aficionado a Alajuelense.

Una colección en homenaje a Paulo Wanchope

De pequeño entrenó con las ligas menores de Herediano, pero nunca se dedicó al fútbol, sino que más bien se inclinó por la música. Sin embargo, su pasión por el balompié no desapareció y cuando tenía 12 años vio a Paulo César y ahí comenzó a seguir al legendario exdelantero.

Algunos artículos que posee Mario Sibaja de Paulo Wanchope son fotos del exjugador de la Selección. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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“Todo comenzó cuando vi a Chope en el camino al Mundial del 2002, y fue de los primeros ticos que saltaron a Europa. Es un referente; ese olfato que tenía para el gol, siempre encontraba la manera de anotar y me parecía un buen jugador.

“Esa admiración que siento por él me hizo comenzar una colección cuando ya vivía en Estados Unidos. La tecnología y el vivir acá me han ayudado a conseguir los productos”, comentó.

Sibaja recordó que gracias a un amigo, quien fue entrenador de las ligas menores del Manchester United, fue quien lo impulsó a invertir en los distintos productos sobre el exjugador y así comenzó con esta aventura, desde el 2022.

Tarjetas autografiadas por Chope forman parte de la muestra del tico. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Siempre hablamos de Chope, de lo que hizo en Inglaterra, que es un referente en el fútbol costarricense, y el primer producto que conseguí fue la camisa del Derby County de la segunda temporada cuando tenía el 9.

“Pero además, tengo algunas cosas de otros jugadores, como Keylor Navas, pero me enfoqué en tener cosas relacionadas con Chope y poco a poco he logrado tener una muestra interesante”, añadió.

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Un broche de Paulo Wanchope también está en la colección de Mario Sibaja. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Los distintos productos

En este momento, en el cuarto hay 4 camisas enmarcadas: tiene una del West Ham, de la selección del Mundial del 2002, de la segunda temporada del City y en la que usó la dorsal número 9, y la primera que usó en el Derby con la que le anotó al United en su debut (5 de abril de 1997).

Además, tiene cuidadosamente guardadas en un armario camisas de la selección, tres del Man City y dos del Derby. Además, tiene tarjetas de colección, calcomanías, algunas fotos firmadas, así como revistas, algunos recortes y un llamativo broche.

“En Inglaterra hay un par de señores que venden artículos deportivos con la firma del exjugador y le entregan un certificado de autenticidad y así he logrado tener las prendas originales.

Mario posee certificados de autencidad de los productos de Paulo Wanchope. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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“Aún me faltan camisas del Rosario Central, del Málaga y del Chicago Fire y ya hay gente que me ha escrito para contarme que las tiene y me las ofrecen. Igual, hay productos que son muy caros; por ejemplo, me encontré un uniforme de los 70 de Vicente Wanchope, pero lo están vendiendo en $800 (cerca de ¢375 mil), comentó.

Mario contó que no conoce a Wanchope y le encantaría conversar con él sobre fútbol y aprender de lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha.

“Una vez al mes me dedico a buscar artículos relacionados con Chope; de hecho, tengo una que casi nadie posee y es la que usó en la primera temporada con el Derby County, con el número 26.

Una de las camisas enmarcadas de Paulo Wanchope es la de la Selección Nacional. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Las fotos autografiadas también adornan el cuarto de Mario Sibaja. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Una vez me comentó un posteo en Instagram y creo que es consciente de mi admiración hacia él. Me gustaría conocerlo, hacerle unas preguntas, aprender”, añadió.