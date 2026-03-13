Paulo Wanchope reveló por qué Marcos Escoe llegó a Saprissa

El técnico Paulo Wanchope habló de la llegada del delantero Marcos Escoe al Saprissa, jugador que contrató el club el año pasado para reforzar el ataque.

La contratación de Escoe, de 21 años, generó debate en el saprissismo, pues provenía de Linafa (Pitbulls, equipo que ahora está en la Liga de Ascenso) y antes de llegar a la S estuvo en un torneo de influencers, de fútbol 7.

Chope conversó con Tigo Sports Radio y reveló por qué el muchacho firmó con los saprissistas por dos años.

La llegada de Marcos Escoe al Saprissa (7) fue de las más cuestionadas en los últimos años. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

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Las condiciones de Marcos Escoe

La Cobra confesó que vio condiciones en el joven jugador y por eso lo recomendó para que llegara al club.

“De Marcos Escoe lo hablamos a lo interno, me hicieron la pregunta sobre él y yo dije: ‘Tiene potencial’. Es un jugador que se ve que es potente, rápido, pero hay que trabajarlo en situaciones técnicas de cara al gol, en muchos aspectos.

“Es un talento que requiere mucho trabajo específico y ahí se tomó la decisión de contratarlo. Ahora, ¿era la solución en el momento? No, así como no era la solución Gustavo Herrera”, afirmó.

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Para el presente torneo, Escoe fue enviado a préstamo al Pitbulls, equipo en el que estaba antes de llegar al Monstruo.