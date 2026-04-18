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Vea el golazo de Joao Maleck que puede competir por uno de los mejores del año

Joao Maleck marcó uno de los mejores goles de los últimos años en primera división

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Por Eduardo Rodríguez

Pese a estar con el agua al cuello por el descenso, Guadalupe celebró este sábado una joya de Joao Maleck; el extranjero marcó un gol de antología en el duelo contra Pérez Zeledón.

Joao Maleck y Guadalupe FC volvieron a ganar tras 56 días sin hacerlo.
Joao Maleck hizo un golazo de chilena ante Pérez Zeledón ( prensa GFC./prensa GFC.)

En el segundo tiempo, y con el marcador aún sin anotaciones, el delantero guadalupano necesitó solo dos minutos (al 47′) para firmar una obra de arte de chilena. La acrobacia venció al arquero Miguel Ajú y sirvió para poner el primer tanto de dicho compromiso.

Los locales necesitan dejarse la victoria ante Pérez Zeledón y que San Carlos tropiece ante Herediano para poder seguir con vida en la lucha por evitar el descenso a la segunda categoría.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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