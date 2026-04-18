Vea el golazo de Joao Maleck que puede competir por uno de los mejores del año

Pese a estar con el agua al cuello por el descenso, Guadalupe celebró este sábado una joya de Joao Maleck; el extranjero marcó un gol de antología en el duelo contra Pérez Zeledón.

Joao Maleck hizo un golazo de chilena ante Pérez Zeledón ( prensa GFC./prensa GFC.)

En el segundo tiempo, y con el marcador aún sin anotaciones, el delantero guadalupano necesitó solo dos minutos (al 47′) para firmar una obra de arte de chilena. La acrobacia venció al arquero Miguel Ajú y sirvió para poner el primer tanto de dicho compromiso.

Los locales necesitan dejarse la victoria ante Pérez Zeledón y que San Carlos tropiece ante Herediano para poder seguir con vida en la lucha por evitar el descenso a la segunda categoría.