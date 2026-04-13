Guadalupe FC denunció que el racismo reapareció en el fútbol nacional y señaló a un futbolista

En Guadalupe se quejaron por insultos racistas a uno de sus futbolistas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Guadalupe Fútbol Club condenó categóricamente los insultos racistas dirigidos hacia su jugador Jeaustin Mondy en el encuentro de este domingo ante San Carlos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la situación fue denunciada por los jugadores guadalupanos ante el árbitro central en los minutos finales del segundo tiempo, lo que provocó una evidente molestia e indignación dentro del terreno de juego.

Además en la conferencia de prensa, Alfredo Morales, técnico del club, también se quejó de la situación. En el comunicado no señalan ningún nombre, solo a un jugador, pero Morales afirmó que se trató del futbolista Roberto Córdoba.

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“El racismo no tiene cabida en el fútbol”

“Como institución, reiteramos nuestro absoluto rechazo a cualquier forma de discriminación. El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad, y es responsabilidad de todos erradicar este tipo de conductas que atentan contra los valores del deporte y la dignidad de las personas.

Además, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva para erradicar este tipo de conductas que atentan contra los valores del deporte y la dignidad de las personas.

Un tema de valores, no de resultados

La institución fue clara al señalar que lo ocurrido no tiene relación con lo deportivo, o que sea excusa para tratar de justificar la goleada de 4-0 sufrida.

“Esta situación no tiene relación alguna con los resultados deportivos. Se trata de un tema de valores y respeto, en el que como institución no podemos ni vamos a ceder”.

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Córdoba rechaza las denuncias de racismo

Roberto Córdoba aseguró que él no insultó a nadie ante Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En declaraciones a Radio Columbia, el volante sancarleño rechazó que haya cometido algún dicho racista en declaraciones a Radio Columbia.

“¿Qué puedo decir? Lo que me provoca es risa y molestia, porque yo tengo compañeros de color. Ellos quieren enredar y hacer un juego diferente. No, no hubo ninguna ofensa. Yo estaba discutiendo con Marvin Angulo, pero él (Joustine Mondy) llega a golpearme”.

“Están desviando la atención, no sé qué quieren hacer con esto. En la toma se ve que estoy hablando con Marvin Angulo y todo bien. No pasa nada. Lo más importante es que ganamos, salimos de abajo y seguimos peleando arriba”, dijo el volante.