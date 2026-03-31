Robert Garbanzo revela la angustiosa situación que sacó al delantero Giovanni Clunie del fútbol

El delantero de Guadalupe FC, Giovanni Clunie, deja el fútbol de manera sorpresiva; así lo dio a conocer de manera oficial este lunes en su cuenta de Instagram, en la que explicó que su retiro se debe a motivos de salud.

El ahora exdelantero del fútbol nacional tiene 31 años y militaba con los guadalupanos que se están jugando su permanencia en la máxima categoría; sin embargo, el gerente del club josefino, Robert Garbanzo, habló con La Teja para explicar lo que pasó con Clunie.

“El tema es que Gio se empezó a sentir mal en algún partido; nos cuenta que él no anda bien físicamente ni se siente bien, a pesar de que entrena bien y siempre termina muy desgastado.

Robert Garbanzo explicó lo que pasó con Giovanni Clunie y su retiro (Alonso_Tenorio)

“Después de un partido, él me cuenta en la noche que le duele el pecho y fue al hospital, pero no le hicieron tantos exámenes o se los dejaron para mucho tiempo después. Entonces, nosotros lo hicimos por medio de una clínica privada y, con los estudios del corazón, salió que es hipertenso y debe tener un cuidado mayor. Eso requiere un tiempo para acostumbrarse a las pastillas y todo eso”, explicó.

Garbanzo relató que Clunie ya le había comunicado hace un tiempo que se iba a retirar, ya que además tiene un emprendimiento.

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“Él me comentó que se iba a retirar, que este era el último torneo y sobre mi pensar; ahí hablamos más personal; yo lo felicité, ya que ha tenido una carrera bonita, jugó afuera y tiene un negocio. Le pedí que siguiera con el equipo, ya que es muy importante para el grupo, y que al final del torneo tomara la decisión, pero ya la tomó”.

Robert contó que el ahora exdelantero se mantendrá entrenando, pero con trabajos diferenciados.

Giovanni Clunie se retira del fútbol por un problema de salud

“Entrena con nosotros, pero de forma aislada, comparte mucho con el grupo y eso para mí es muy importante; él es una gran persona, un gran deportista y ejemplo para los muchachos”, acotó.

El gerente de Guadalupe contó cuándo fue que empezaron a vivir esta situación con Giovanni, ya que fue en este mismo semestre.

“En el partido, fue contra Puntarenas, creo, y el partido en el que ya nos llevamos un susto fue en el Colleya contra Saprissa; él se sentía ya muy agitado, fue un gran susto que no pasó a más, gracias a Dios, que estaba el doctor y la ambulancia que normalizaron la situación, pero desde ahí creo que ya él tomó la decisión”, explicó Garbanzo.

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Robert explica lo difícil de perder a un jugador como Giovanni en medio campeonato y con todo lo que se está jugando el club.

“Siempre perder un muchacho no es planificación; esto no contábamos que fuera a pasar, máxime que desde inicios de torneo se hacen exámenes y todo estaba bien, pero no sé, últimamente tomo las cosas muy positivas y creo que es una ventaja tenerlo a él así como está; no va a poder jugar más, pero lo tomo de manera positiva para el grupo, que nos puede ayudar en otras áreas”, señaló.