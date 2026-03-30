Giovanni Clunie se retira del fútbol debido a un problema de salud

El jugador de la primera división Giovanni Clunie se retira del fútbol activo debido a una complicación con su salud, razón por la cual lo hizo público este lunes en sus redes sociales.

El futbolista actualmente militaba con el Guadalupe FC; sin embargo, un problema de salud que afronta requiere de tratamiento, por lo que no le permite mantenerse activo.

Giovanni Clunie se retira del fútbol

“Gracias, Dios, por la oportunidad de cumplir el sueño de niño. Hoy cierro una etapa muy linda en mi vida, la cual me hizo aprender mucho y me dio mucho”.

“Una situación de salud por la cual me encuentro en tratamiento me separa de las canchas, sabiendo que al final el propósito de Dios es perfecto y esto que me pasó es bajo un plan perfecto”.

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“Gracias a todos los clubes y compañeros que me han acompañado a lo largo de estos 14 años de carrera. Ahora comienzo una nueva etapa en mi vida y sé que con la ayuda de Dios y su presencia estaré muy bien al lado de mi familia”, publicó el ahora exfutbolista en su cuenta de Instagram.

Clunie, de 31 años, es muy recordado por su paso en el Cartaginés, además de Jicaral, Santos y el fútbol de Asia.