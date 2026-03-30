La frase de Cristian Gamboa que no caerá nada bien a los aficionados de Saprissa y Alajuelense

Cristian Gamboa, exlateral del Municipal Liberia y de la Selección Nacional está de visita en Costa Rica con su familia y concedió una entrevista al departamento de prensa del equipo de sus amores, en donde dejó claro que sus colores son amarillo y negro.

En la actualidad, el guanacasteco es visor del VFL Bochum de Alemania, equipo en el que cerró su carrera como jugador y dijo, que aunque en un momento se le vinculó con los equipos más grandes del país, no tuvo en mente defender esos colores.

“Del pueblo (Liberia) salí y en mi cabeza nunca estuvo jugar ni con Saprissa ni con la Liga (Alajuelense), no puedo decir otra cosa. El Municipal Liberia es el equipo de mis amores, el equipo que me vio nacer y el equipo al que le debo mucho más cosas como profesional, todas las cosas que tuve como jugador.

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Cristian Gamboa está en Costa Rica y soltó unas cuantas verdades sobre su carrera. Foto: prensa Liberia. (Foto: prensa Liberia. /Foto: prensa Liberia.)

“Es algo que no se vende y no se compra, es algo que uno debe mantenerse siempre leal a lo que crees, Municipal Liberia siempre es y fue el equipo que siempre quise volver, no solo como jugador, pero siempre estoy visitándolo, viéndolo cómo va y manteniéndome viendo los partidos también, apoyando, es el primer amor”, afirmó.

Cédula 5 con orgullo

Gamboa, su esposa Melissa y sus hijos Felipe, Julián y Bruna llegaron al país el fin de semana y recordó sus inicios en el deporte.

“Municipal Liberia es el equipo donde empecé, es el pueblo donde nací, donde está mi familia y donde están mis papás, es el lugar que me dio una oportunidad y la verdad que volver ahora con mis hijos y mi familia, es volver a esos tiempos cuando estaba jugando con el equipo, contento de volver a mi casa”, añadió.

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Cristian Gamboa, su esposa Melissa y sus hijos Felipe, Julián y Bruna. Foto: prensa Liberia. (Foto: prensa Liberia. /Foto: prensa Liberia.)

A pesar de que se dio el lujo de ganar títulos con clubes europeos de la talla del Bochum de Alemania, Celtic de Escocia y Copenhague de Dinamarca, el título nacional que ganó con Liberia en el 2009 tiene un lugar especial en el corazón del exdefensor.

“Ese título del 2009 se dio en un momento y una edad donde pude compartir con jugadores que tenían mucha carrera acá en Costa Rica, que nos ayudaron a alcanzar ese título para la ciudad y al Municipal Liberia, es algo que jamás alguien pensaba.

“La verdad que nos puso en una posición totalmente diferente en el fútbol nacional, pude formar parte de esa estrella que está en el escudo, grandes jugadores y amigos que me dejó el fútbol”, comentó.

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Cristian será el dedicado del partido entre el Municipal Liberia y San Carlos, programado, para el lunes 6 de abril, a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.