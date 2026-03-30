Isaac Alfaro jugó su primer partido en el Ricardo Saprissa con una gran noticia a nivel personal

El joven portero Isaac Alfaro pudo jugar su primer partido en el Ricardo Saprissa con el primer equipo este pasado domingo en las semifinales del torneo de Copa ante Liberia.

Para el arquero fue una jornada de triple alegría, primero por el resultado contundente de 5-1 con el que los morados firmaron su pase a la final, además de su mencionado debut en la Cueva y, encima, confirmó su renovación con el conjunto 40 veces campeón nacional.

Isaac Alfaro renovó hasta el 2029 con los morados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ya renové con Saprissa hasta el 2029″, confirmó el guardameta en zona mixta tras el triunfo sobre los pamperos que significó su segundo juego en este semestre con la elástica morada, ya que por el Clausura 2026 no ha participado, pero en Copa sí, en la vuelta de cuartos ante Carmelita y ahora en el segundo encuentro ante los liberianos por semis.

En cuanto a jugar por primera vez en el reducto de Tibás, para Isaac fue algo muy importante en su joven carrera.

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“Muy agradecido con Dios por jugar, es una gran bendición, era algo importante, ya que era una semifinal, y muy feliz por poder jugar mi primer partido en casa y, por dicha, lo pudimos ganar, que era lo más importante”, mencionó.

Acerca de la competencia que hay en el arco tibaseño con Minor Álvarez y Abraham Madriz, Alfaro comentó es dura y por eso se esfuerza para mejorar.

“La competencia es máxima, hay grandes porteros, Minor, Abraham, Ian también, que es seleccionado sub-20, entonces es algo de día a día; yo hago mi parte y sé que al que le toque jugar lo hará de la mejor manera”, aseguró.