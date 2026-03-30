Gerson Torres no le baja el piso y dice qué es lo más importante de que se juegue el torneo de Copa

El atacante del Deportivo Saprissa, Gerson Torres, fue estelar este pasado domingo ante Liberia por las semifinales del torneo de Copa en la goleada del Monstruo 5-1 con la que sellaron el boleto a la final ante Sporting.

El jugador tibaseño, tras el encuentro, comentó acerca de los minutos que ha estado recibiendo por parte del técnico Hernán Medford, siendo este tipo de competencias muy importantes para tener minutos para los futbolistas que no han contado con la regularidad deseada a lo largo del semestre.

Gerson Torres no ha sido tan regular en el torneo nacional. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Obviamente yo quisiera jugar todos los partidos, pero al final es una decisión de Hernán, pero yo trato de estar listo, estar preparado. En el campeonato nacional me ha tocado jugar 10 o, si no, 20 minutos, 30, y trato de hacer las cosas bien y ahora en la copa que me ha tocado jugar de titular, pues trato de tener el nivel que han manejado los compañeros (en los partidos del torneo nacional). Al final, me siento preparado siempre para lo que me toque y eso es lo más importante”, afirmó Gerson luego del triunfo en la Cueva.

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Precisamente en la zona mixta del compromiso, fue el propio Torres quien le dio ese valor a este tipo de torneos como el de Copa para poder tener más oportunidades.

Gerson Torres ha marcado un gol en el campeonato nacional y fue a Herediano (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Para mí es importante, lo he dicho, para los jóvenes es bueno porque ellos se muestran y para eso es el torneo de Copa y para mí, que no vengo jugando mucho en el torneo nacional, pues también me sirve para levantar la mano y hacer las cosas bien”, comentó el futbolista tibaseño.

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A lo largo del Clausura 2026, el extremo morado ha participado en once compromisos, con un solo gol, ante el Herediano en el triunfo tibaseño sobre los florenses.

En el presente torneo nacional, el atacante solo ha sido titular en dos compromisos de esos once encuentros, siendo el último en San Carlos, que acabó con victoria morada, y en las primeras jornadas en Heredia.