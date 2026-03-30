Christian Sandoval lanza un dardo y calienta la final del torneo de Copa entre Saprissa y Sporting FC

Christian Sandoval no se quedó con las ganas y aprovechó la semifinal del torneo de Copa entre Saprissa y el Municipal Liberia para tirarle varios dardos a los dueños del Sporting FC.

Recordemos que cuando el equipo albinegro llegó a primera división pertenecía a Osael Maroto, pero en el 2023 dejó el cargo para convertirse en presidente de la Fedefútbol y desde entonces, su hermano José es quien preside el equipo de Grecia.

El 15 de abril, será la final del torneo de Copa entre Saprissa y Sporting FC, que ganó el cupo al derrotar a Puntarenas FC en la tanda de penales y Sando se dio gusto tirándole a la dirigencia albinegra.

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Christian Sandoval no se guardó nada y le tiró con todo a la dirigencia del Sporting FC. Foto: captura de pantalla. (Captura de video/Captura de video)

El mensaje de Christian Sandoval

Esto fue lo que dijo Sandoval en los micrófonos de Teletica Radio, al finalizar el partido en el estadio Saprissa:

“Saprissa quiere el torneo de Copa, el Saprissa irá a Liberia con su afición, con su estructura, con su poder, con su historia. Saprissa viajará a Liberia, con la representación del equipo más grande del fútbol de Costa Rica.

“Porque la historia no se compra, la historia no sale en una billetera, la historia no viene en un paquete reciclado. La historia está ahí y el más grande irá a Liberia, a jugar con el de la billetera gorda, contra quien quiere comprar la historia, los títulos, así es.

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“Liberia va a recibir al glorioso Deportivo Saprissa, al más veces campeón del fútbol de Costa Rica, jugando contra el equipo sin historia, como lo es el Sporting FC. Así será la gran final del torneo de Copa de nuestro país, Saprissa a escena contra Sporting FC, el próximo 15 de abril, en el estadio Edgardo Baltodano Briceño”.

Christian Sandoval y el mensaje a Sporting FC

Su compañero Andrés González secundó su comentario con un breve mensaje:

“Con un estadio que estará lleno de saprissistas, porque el otro ni afición tiene. Saprissa llenará el Edgardo Baltodano”, sentenció.