¡Medford vuelve a una final con Saprissa! Monstruo le da una “manita” a Liberia y va por la corona en el torneo de Copa

En una tarde de emociones intensas en Tibás, el Deportivo Saprissa pasó del susto inicial a una contundente remontada para golear 5-1 al Municipal Liberia y así silenciar cualquier intento del equipo guanacasteco y dar un golpe de autoridad en la semifinal del torneo de Copa.

Joyfer Chal, delantero de 20 años, adelantó a los liberianos, desatando la ilusión de los aurinegros en la Cueva. Sin embargo, la reacción morada no tardó en llegar: David Guzmán marcó el gol del empate y, después, aparecerían Orlando Sinclair, Rachid Chirino y Ariel Rodríguez, para sentenciar el duelo y llegar a una nueva final.

Es la primera final a la que llega tras su regreso al Monstruo. En esta oportunidad se medirá al Sporting FC de Andrés Carevic.

Orlando Sinclair se lució con doblete en el juego entre los morados y Liberia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alegría y llanto

Los liberianos silenciaron la Cueva muy rápido, al 17′, cuando apareció el joven Joyfer Chal, de 20 años, quien abrió la cuenta para los guanacastecos.

El atacante recibió un buen pase del gringo - mexicano Joaquín Alonso Hernández y entró al área para definir con un derechazo. Según informó el equipo liberiano, este es el primer gol que Chal hace con los aurinegros. El muchacho es de San José y creció en Pavas, sus padres son dominicanos.

La alegría le duraría poco a Liberia, porque David Guzmán marcaría el gol del empate diez minutos después. El Loco se lució con una volea en el área, luego de un pase de Mariano Torres y así le volvía el alma al cuerpo a los saprissistas, que en ese momento empataban 2-2 en la serie.

Saprissa presionaría en el cierre de la primera parte y ahí es donde diría presente una de las figuras del encuentro, Orlando Sinclair, al 36’, para marcar el primero de los dos tantos que haría en la tarde.

Sinclair venció a Antonny Monreal, con un derechazo, gracias a un gran pase de Mariano Torres, que se la dejó de cara a marco. El argentino, sin duda fue clave en las anotaciones de los saprissistas, pues no anotó, pero se convertiría en el amo y señor de las asistencias.

Cuatro minutos después, Orlando haría su segundo gol, de cabeza, después de un pase de Gerson Torres. Saprissa dominaba en el global, con un marcador de 4-2.

El portero Antonny Monreal pasó una tarde para el olvido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Segunda parte

El Liberia que se mostró en la primera parte desapareció por completo en el cierre y Saprissa aprovechó los espacios que cedieron los guanacasteco para liquidar el encuentro.

El entrenador José Saturnino Cardozo hizo algunas variantes, en la zona alta, pero la defensa mostró problemas y ahí fue donde la S terminó de montar la fiesta, dándole un aviso a Sporting FC, que lo espera en la final de esta competición.

Rachid Chirino levantó la mano al 70′ y gracias a un pase del panameño Tomás Rodríguez logró hacer el cuarto de la tarde. El jugador, quien ha sido cuestionado por su rendimiento, celebró con todo y sus compañeros llegaron a acuerparlo, luego de marcar su primer gol con la camiseta del Monstruo desde que regresó.

Y como no hay quinto malo, Ariel Rodríguez apareció peligrosamente, porque quiere superar a Evaristo Coronado, y marcó el 5-1 con un derechazo cruzado, al palo largo del portero mexicano.

Ahora, el Sapri enfrentará al Sporting FC en la final que se jugará en el estadio Edgardo Baltodano, el 15 de abril, a las 7 p.m.