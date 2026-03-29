Estadio Nacional cumple 15 años y lo celebra con millonaria inversión, ojo qué platal

El Estadio Nacional conmemoró los 15 años de su inauguración, en medio de un proceso de mejoras y labores de mantenimiento, que tienen como objetivo modernizar sus instalaciones y elevar la experiencia de quienes lo visitan.

El sábado 26 de marzo del 2011 se estrenó la Joya de La Sabana, con el partido entre las selecciones de Costa Rica y China, que cerró con marcador 2-2 y, desde entonces, este escenario ha sido testigo de algunos de los eventos deportivos y musicales más emblemáticos del país.

En el 2025, el Nacional fue la casa de cerca de 30 partidos y ocho conciertos (Chayanne, Guns N’ Roses, Bad Bunny, entre otros). Actualmente, al inmueble se le hacen trabajos en las graderías, túneles y, además, se harán mejoras en cuanto a comodidad y mejorar la experiencia estadio, de acuerdo con Diana Posada, administradora del estadio.

El estadio Nacional llegó a los 15 años y lo celebra en medio de una serie de mejoras. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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La Joya se remoza

—¿A qué mejoras se somete el estadio en la actualidad?

En este momento se está aplicando un piso epóxico en el túnel de Fecoa; el cubo de cristal también se está sellando y corrigiendo las filtraciones.

Se están pintando las fosas de graderías, se están reparando las fugas de los parqueos del Icoder y se está aplicando un sellado especial en el techo, y el tercer nivel de sombra se está mejorando para que se vea mejor a lo interno del estadio.

Además, se hicieron unos trabajos de pintura en la gradería norte; ya estamos trabajando en la este y esperemos que estos trabajos estén a más tardar en agosto.

Las paredes internas del estadio Nacional se están sellando y pintando. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

—¿Cuánto se está invirtiendo en estos trabajos?

Aproximadamente, unos 200 millones de colones. También vamos a iniciar un proyecto de mejoramiento del sistema de supresión de incendios y todos los trabajos de pintura que se le están permanentemente haciendo a las instalaciones.

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—¿Cuál es la situación de la pista de atletismo?

Ya se abrió un cartel de licitación, para que las empresas interesadas puedan concursar. Es necesario hacer un recarpeteo y mejoramiento de la pista y se está programado que los trabajos se inicien en el 2027 y, para eso, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) estima que se inviertan ₡668 millones.

—¿A qué están apostando para mejorar la experiencia del usuario del estadio?

Estamos mejorando las condiciones del estadio; es importantísimo que la gente venga y se sienta que está en un espacio que está cuidado, que está limpio. Y estamos por publicar una licitación para mejorar la experiencia de datos móviles y trabajamos en afianzar una alianza para ofrecer redes Wi-Fi también en todas las instalaciones del estadio.

Cada año, el estadio Nacional alberga distintos eventos, como por ejemplo, los X Knights. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

—A veces la gente dice que el Estadio Nacional no se presta para disfrutar partidos de fútbol. ¿Qué pueden decir sobre eso?

Yo soy aficionada del fútbol y voy al estadio a ver a mi equipo cada vez que puedo y, ciertamente, esa cercanía con los jugadores, con el equipo, con el cuerpo técnico genera una adrenalina distinta.

Ahora bien, el Nacional es un estadio olímpico y fue pensado y creado para la promoción de la mayor cantidad de disciplinas deportivas de manera profesional. Entonces se albergan distintas disciplinas deportivas, como atletismo, y dentro del inmueble están las oficinas de varias federaciones deportivas.

El estadio Nacional es la casa de la Selección Nacional. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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El objetivo del estadio es la promoción de todas las disciplinas olímpicas y, si bien el fútbol es superapasionante, este debería ser un espacio desde el cual se promocionen y se desarrollen muchísimas otras disciplinas deportivas.

Las obras en el estadio Nacional representan una inversión de 200 millones de colones. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

- El año pasado, los ingresos del estadio por alquileres fueron de ₡634 millones, pero en el 2024 habían sido de ₡731 millones. ¿Cómo se puede justificar esa disminución?

El año pasado fue de eliminatoria mundialista y esto implica una logística en la calendarización de los eventos.

El año pasado hubo más de 3 partidos de la Selección Mayor; además, tuvimos las clasificatorias al Mundial Sub-17 y esto requiere un cuido, una recuperación y una preparación distinta de la gramilla, porque tiene que cumplir con criterios y estándares propios de FIFA, en especial para los encuentros.

Y cuando tenemos eventos masivos, la gramilla requiere un cuido y un tratamiento pre, durante y después de la actividad. Los eventos masivos podrían durar unas dos semanas en su montaje y esto implica que por ese tiempo, el tratamiento que se le da a la gramilla es muy reducido.

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Por eso, cuando planificamos eventos o cuando las productoras nos solicitan fechas para realizarlos, nosotros tenemos que garantizar que exista el tiempo necesario para que la gramilla se cuide, se recupere bien, en especial si tenemos partidos que requieren cumplir con lineamientos de FIFA.