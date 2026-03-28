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Roy Myers contra la pared: el flojo presente del Saprissa sub-21

La categoría Sub-21 del Saprissa vive una racha para el olvido: se ubica en noveno lugar, con 7 puntos al cierre de 13 jornadas

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La categoría sub-21 del Deportivo Saprissa enfrenta un momento complicado en el torneo de Clausura 2026, al ubicarse en la penúltima posición de la tabla, con apenas siete puntos tras 13 jornadas disputadas.

El equipo dirigido por Roy Myers ha tenido un rendimiento muy cuestionable, marcado por una racha negativa en las últimas fechas. Este viernes, los morados cayeron ante San Carlos 2-1 y llegaron a su novena derrota en lo que llevamos del certamen.

Además, los saprissistas perdieron duelos claves contra Herediano (2-1 y 0-3), Sporting (0-1 y 1-0) y en el clásico nacional ante Alajuelense, 0-1.

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La categoría Sub-21 del Saprissa vive un momento complicado
La categoría Sub-21 del Saprissa vive un momento complicado, en el torneo de Clausura 2026. Foto: Unafut. (Foto: Unafut. /Foto: Unafut.)

Como si fuera poco, ante Liberia y Guadalupe se fueron goleados por marcador 4-2 y 3-1, respectivamente, lo que evidencia la importante cantidad de goles que han recibido los muchachos.

Un torneo para el olvido

En el presente campeonato, los morados han ganado únicamente 3 partidos (Puntarenas, Cartaginés y Pérez Zeledón) y un empate, 1-1 ante Cartago, en la jornada 12.

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Sporting FC es el líder del certamen, con 26 puntos, seguido por Alajuelense, con la misma cantidad de puntos, y Herediano es tercero, con 23 unidades.

Roy Myers es el técnico de la categoría Sub-21 del Saprissa. Foto: archivo. (Jose David Murillo)

En cuanto a anotaciones, los saprissistas suman 14 goles a favor, pero han recibido 23 tantos.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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