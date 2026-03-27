Jorkaeff Azofeifa firma un largo contrato con Saprissa

El Deportivo Saprissa anunció este viernes en la mañana la renovación de Jorkaeff Azofeifa.

El lateral firmó por dos años más con el conjunto tibaseño.

El morado ha sido muy cuestionado por los aficionados; sin embargo, en este semestre ha tenido una mejora en su nivel que le ayudó a conseguir la renovación con los saprissistas, ya que finalizaba su vínculo en junio del presente año.

Jorkaeff Azofeifa renovó con Saprissa. (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

“El Deportivo Saprissa anuncia la renovación de contrato del jugador Jorkaeff Azofeifa por los próximos dos años. A sus 25 años, Azofeifa ha demostrado resiliencia y carácter desde su infancia. Originario de Matina, Limón, enfrentó importantes desafíos personales, los cuales logró superar con el respaldo de su familia, encontrando en el fútbol un camino de crecimiento y superación.

“Su carrera inició en Limón, posteriormente continuó en Guadalupe FC, hasta llegar al Deportivo Saprissa, institución a la que se incorporó en julio de 2023. Desde su llegada, acumula 67 partidos oficiales y ha sido parte de la obtención de dos títulos nacionales, destacando por su compromiso, entrega y competitividad dentro y fuera del terreno de juego”.

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“El Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con la institución”, publicó el Monstruo en un comunicado de prensa en el que confirmó la renovación del ligamen de Azofeifa.

Jorkaeff ha tenido una mejora de su nivel y actualmente está con la Selección Nacional de Costa Rica en Turquía, para los juegos amistosos de esta fecha FIFA.