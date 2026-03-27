Wálter Centeno Jr. le tiró un durísimo filazo a su propio papá por algo que hace con San Carlos

El hijo de Wálter Centeno, sin pelos en la lengua, no tuvo problemas en volarle duro a su propio padre en el programa Teléfono Rojo, debido al trabajo de táctica fija que realiza el timonel sancarleño.

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Paté utiliza un parado que practica Mikel Arteta en el Arsenal a la hora del balón quieto, en el que pone a los jugadores a un costado de la portería y, a la hora que se va a cobrar el centro, todos corren cerca del área chica para llegar a rematar; no obstante, el Junior no está a favor de eso.

Paté hijo le tiró un filazo al papá (Albert Marín)

“Es una cag…”, dijo de manera tajante, a lo que después amplió: “Lo que pienso de la jugada habla por sí sola, ¿le ha generado algo? No le ha generado algo, entonces, si no te ha generado algo, es porque algo se está haciendo mal, es lógico”, afirmó Pate hijo.