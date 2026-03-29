¡Ni lo sueñen! Erick Lonis frena en seco el supuesto interés de Alajuelense por uno de los jugadores del Saprissa

Erick Lonis le puso punto final a las especulaciones sobre uno de los jugadores del Saprissa.

Este domingo, Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del cuadro morado, habló de la situación del volante Kenneth González, luego de que hace unos días, se dijera que estaba en la órbita de Alajuelense.

Erick conversó con algunos medios, previo al juego entre Saprissa y Liberia, por la semifinal del Torneo de Copa.

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“Afortunadamente hay equipos que muestran interés por nuestros jugadores y ese ha sido el caso de Kenneth, del delantero David Garro y del portero Ian O’rourke. En algunos casos, si no hay cupo aquí los prestamos, bajo alguna modalidad.

Erick Lonis habló de la renovación de Kenneth González en Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A Kenneh le vence su contrato en mayo, sin embargo, en octubre del año anterior extendimos su ligamen con nosotros hasta mayo del 2029, al igual que con el portero Isaac Alfaro”, afirmó.

Otras negociaciones

Erick también habló de otros jugadores, cuyos contratos vencen cuando finaliza el presente torneo, que son Ariel Rodríguez, Mariano Torres, Ricardo Blanco, Marvin Loría y Deyver Vega.

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“Con todos hemos venido conversando dentro de la normalidad de cualquier negociación; lo normal que siempre hacemos, a veces uno tienen más seguridad que otros, tenemos nuestra forma de negociar.

Kenneth González se queda con Saprissa hasta mayo del 2029. Foto: prensa Saprissa. (DS /DS)

“Todos los jugadores son diferentes, tienen rendimientos diferentes, condiciones diferentes, expectativas diferentes. No es lo mismo negociar con un muchacho de 20 años, que quiere jugar 14, o 15 años más, que con un jugador de más edad”, afirmó.