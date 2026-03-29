Así está la situación de Kenneth González, joven de Saprissa que suena en Alajuelense

¿Cuál es la situación del volante del Saprissa Kenneth González?

El nombre del muchacho de 21 años ha sonado con fuerza en los últimos días, debido a los rumores que han surgido en redes sociales, sobre su posible salida del cuadro morado y una llegada a Alajuelense.

Incluso, algunos aseguran que ya los manudos tendría firmado al joven volante morado, por lo que la S ya no podría renovarlo.

Kenneth jugó el miércoles anterior, contra Liberia en el torneo de Copa y también estuvo en la serie contra Carmelita.

Actualmente es jugador de la Sub-21 y en el presente campeonato ha recibido algunas convocatorias para estar en el primer equipo.

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Kenneth González es jugador del Saprissa y tiene contrato hasta junio del 2026 con los morados. Foto: prensa Saprissa. (DS /DS)

El 22 de marzo pasado jugó durante 6 minutos, en el partido ante San Carlos.

El presente de Kenneth González en Saprissa

Kenneth es formado en las ligas menores del equipo morado.

A mediados del año pasado, el Saprissa informó que renovaban al jugador por un año más y en su momento, esto declaró González:

“Es un orgullo enorme para mí defender estos colores. Muchos desearían estar en la posición en la que estoy y tengo que aprovechar al máximo esta oportunidad. Es una alegría inmensa”, dijo González.

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González debutó en primera división en la final de la Recopa, el 23 de julio del 2023 ante el Club Sport Cartaginés.

El contrato de Kenneth González con Saprissa vence en junio del 2026 y hasta el momento se desconoce si seguirá vistiendo la camisa morada o si pasará a engrosar la lista de futbolistas que pasan de un equipo grande a otro de nuestro país.