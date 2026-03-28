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El desafiante aviso de Liberia al Saprissa antes de la semifinal en la Cueva

Saprissa y el Municipal Liberia se enfrentarán este domingo, en el juego de vuelta del torneo de Copa, este domingo, a las 4 p.m.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia se juega el todo ante Saprissa, este domingo, en el juego de vuelta de la semifinal del torneo de Copa.

Los aurinegros visitarán el estadio Ricardo Saprissa, para buscar el pase a la final, luego del empate 1-1 en el primer partido ante la S. El juego dará inicio a las 4 de la tarde y uno de los jugadores liberianos, John Paul Ruiz habló de esta visita a suelo morado.

“Saprissa es fuerte en casa; jugar allá es difícil, pero vamos a hacer lo nuestro, convencidos de que podemos sacar el resultado allá y podemos llegar a la final.

“Estamos bien, vamos con una buena mentalidad, para hacer un buen partido; la serie está abierta”, dijo el lateral.

Municipal Liberia vs. Saprissa Torneo de Copa 2025 Semifinales 27 de marzo del 2026 Fotografía: Municipal Liberia
Saprissa recibirá al Municipal Liberia, este domingo, a las 4 p.m. en el estadio Saprissa. Foto: Municipal Liberia. (Cortesía: Municipal Liberia/La Nación)

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Creciendo

Ruiz también habló de Liberia, y cómo el equipo que dirige José Saturnino Cardozo se va levantando poco a poco, en el torneo local.

“Hemos mejorado bastante en la defensa, hemos trabajado mucho. En la ofensiva estamos muy bien

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“A nivel personal me siento bien, en el día a día preparándome para cada partido, para hacerlo de la mejor manera, trabajando en silencio y el profe me está dando la oportunidad, me siento agradecido por la confianza”, añadió.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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