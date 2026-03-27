Carlos Santana le responde a Medford por lo que dijo de las ligas menores del Saprissa

Luego del encuentro de semifinales en el torneo de Copa entre Liberia y el Saprissa, el entrenador de los morados, Hernán Medford, soltó una frase criticando claramente el trabajo del club en las divisiones menores.

“Con los jóvenes no se pueden brincar etapas, eso está claro, y recuerde que yo voy llegando al club, yo no conocía bien lo que pasa y voy conociendo. Recuerde que los extranjeros que estuvieron manejando las divisiones menores retrocedieron mucho al club, tres o cuatro años.

“Enrique Rivers, Erick Lonis y todos los entrenadores de liga menor que son ticos, nacidos en Saprissa, tratando de mejorar los cuatro años perdidos, porque son tres o cuatro años perdidos. Se los juro y ustedes saben quiénes estaban. Extranjeros que dejaron esto botado y vieras qué difícil trabajar después para mejorar eso”, mencionó el Pelícano.

Hernán Medford no está de acuerdo con los últimos trabajos en las inferiores del club (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Carlos Santana no está de acuerdo con Hernán

El exjugador de Sapriss Carlos Santana, quien también trabajó en las inferiores del club hasta que se pensionó en el 2022, habló con La Teja y fue claro en que no está de acuerdo con la opinión de Medford, pero se le respeta.

“Yo creo que lo dice sin un sentido claro, sin ser muy específico en ese tema; me parece que está muy equivocado. En todas las épocas ha habido jugadores que han salido del club. Desde que yo estuve en el 72, han salido jugadores cuya calidad es sobresaliente; él lo dice ahora, no sé con qué sentido.

“Yo no estoy de acuerdo con eso simplemente, no sé cuáles son los criterios que está tocando, me parece que no es así”, indicó.

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Don Carlos nos explicó qué es lo más importante de trabajar en esas categorías inferiores para mejorar a los jóvenes.

“Los entrenadores que han estado, respetando a todos ellos, o por lo menos a la mayoría, han hecho un gran trabajo; hemos tenido jugadores de buen nivel con torneos que hemos ganado campeonato, como en todo.

“En liga menor lo que se requiere es que el jugador que estamos preparando tenga un buen nivel para que compita; muchos van a triunfar, otros no, eso no es tan relevante porque siempre lo que se requiere es prepararlo con fundamentos tácticos, técnicos y conceptos de fútbol.

“En primera división lo más importante es ser campeón, pero en cambio en liga menor es desarrollar a un jugador con calidad; no es que no queramos ser campeones, pero no es lo más importante”.

El exjugador morado nos brindó su parecer de esos últimos extranjeros que estuvieron en Saprissa trabajando.

“Yo siento que ellos hicieron un trabajo de calidad, bueno, buscando realmente que el jugador crezca poco a poco, que los objetivos son que crezcan los jugadores; no es tan grave no ser campeón en las menores, son objetivos diferentes”.

Carlos Santana no está de acuerdo con las afirmaciones de Medford sobre la liga menor (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

“Me parece que Hernán dice eso y podemos respetar su opinión, pero que no se nos olvide que estamos en un objetivo muy diferente al de primera división”, acotó.

Sobre el momento que pasa la Sub-21 con Roy Myres, Santana salió en defensa del Maravilloso, pese a estar en las últimas posiciones con los jóvenes tibaseños.

“Yo conozco a Roy, sé que es una persona de conocimiento enorme, un profesional; creo que el jugador va creciendo. Cuando hablamos de Roy, es conocimiento, crecimiento, y me parece que es una falta de respeto hablar lo contrario de Roy; es una persona con muy buen nivel, fuimos compañeros en divisiones menores hace tiempo y sé que hace un buen trabajo”, señaló.

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Para finalizar, don Carlos Santana defendió el trabajo en menores y afirmó que incluso con él ganó muchos títulos.

“No podemos ser tan radicales en decir que se está trabajando mal, ¿qué es lo que están haciendo mal?, es decir, es un término muy amplio.

“Cada quien hace su trabajo; un montón de veces fui campeón en divisiones menores, otras veces no fui campeón y por no serlo no me desecharon; en liga menor se busca gente que tenga conocimiento para que un muchacho pueda crecer. Si Hernán dice lo contrario, que diga qué es lo contrario”, aseguró.