¿Por qué Álvaro Zamora en la Sele? Kendall Waston explica el constante llamado del criticado jugador

Álvaro Zamora es uno de los delanteros de Costa Rica que más críticas ha tenido por parte de la afición por sus constantes convocatorias a la Sele.

El atacante está en la presente convocatoria y jugó en este primer duelo amistoso contra Jordania; sin embargo, no pudo marcar mucha diferencia en la parte ofensiva.

Kendall Waston explicó sobre las constantes convocatorias de Álvaro Zamora (Rafael Pacheco Granados)

Kendall Waston en un en vivo junto a Celso Borges en el canal de Youtube del volante de Alajuelense reaccionaron al partido junto al periodista Luis Enrique Bolaños, que le hizo la consulta al defensa morado para saber su parecer sobre las convocatorias de Zamora.

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“Lo que yo pienso de Zamora es que, tal vez, es porque es un jugador diferente, le gusta driblar, el uno contra uno y que siempre es muy intenso a la hora de presionar, le gusta ir a presionar, entonces creo que son las características que a los entrenadores nuevos les gustan de él”, mencionó Waston.

Kendall Waston y Celso Borges comentaron sobre la juventud de la Sele (Pantallazo Stream Celso Borges/Pantallazo Stream Celso Borges)

“Él tiene muchas virtudes; por algo lo está haciendo bien ahora en Portugal”, agregó Celso Borges al respecto del nivel de Zamora.

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En este duelo amistoso ante Jordania, Zamora fue titular en el empate de Costa Rica 2-2, los goles ticos cayeron cuando Álvaro ya había salido.

Ahora el combinado de Fernando Batista se medirá ante Irán el próximo martes a las 7 de la mañana en el segundo amistoso de la actual fecha FIFA.