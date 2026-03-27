¿Fue penal el que le sancionaron a Costa Rica ante Jordania? Exárbitro no tiene dudas

A los 47 minutos de partido se abrió el marcador en el amistoso disputado en Turquía entre la Selección Nacional de Costa Rica y Jordania.

Por medio de un penal que cometió Jeyland Mitchell en los inicios de la segunda mitad fue que cayó el tanto, algo que para el exárbitro Henry Bejarano fue falta por parte del defensa de la Tricolor.

Bejarano aseguró que fue penal el que le pitaron en contra a Costa Rica (Jose Cordero)

“Sí es penal porque tira el brazo para atrás y lo golpea, además de que el balón está en juego; perfecto el árbitro ahí”, afirmó Bejarano, analista arbitral de La Teja.

LEA MÁS: Kenneth Vargas rompe el silencio por una noble causa

Luego de este amistoso, la Tricolor jugará ante Irán el martes.