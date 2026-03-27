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¿Fue penal el que le sancionaron a Costa Rica ante Jordania? Exárbitro no tiene dudas

Jordania abrió el marcador tras una jugada que se marcó como penal por parte de Jeyland Mitchell

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Por Henry Bejarano Matarrita

A los 47 minutos de partido se abrió el marcador en el amistoso disputado en Turquía entre la Selección Nacional de Costa Rica y Jordania.

Por medio de un penal que cometió Jeyland Mitchell en los inicios de la segunda mitad fue que cayó el tanto, algo que para el exárbitro Henry Bejarano fue falta por parte del defensa de la Tricolor.

Bejarano aseguró que fue penal el que le pitaron en contra a Costa Rica (Jose Cordero)

“Sí es penal porque tira el brazo para atrás y lo golpea, además de que el balón está en juego; perfecto el árbitro ahí”, afirmó Bejarano, analista arbitral de La Teja.

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Luego de este amistoso, la Tricolor jugará ante Irán el martes.

El primer tiempo del partido entre la Selección de Costa Rica y Jordania fue interesante.
El primer tiempo del partido entre la Selección de Costa Rica y Jordania fue interesante. (X de la Federación de Jordania/X de la Federación de Jordania)
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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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