Ariel Rodríguez reveló lo que hay detrás de su renovación o con Saprissa

Ariel Rodríguez vence contrato con Saprissa en juniol (Jose Cordero/José Cordero)

Ariel Rodríguez es de las figuras del Saprissa que acaba contrato en junio y una duda importante que ronda sobre él es si continuará o no jugando con los morados.

El atacante, de 36 años, ha sido de las figuras que divide los criterios de los aficionados. Algunos creen que debe continuar y es justo para su carrera y otros piensan que su ciclo con el Monstruo ya acabó.

En declaraciones a FUTV, el ariete reveló que su intención es seguir con el equipo de sus amores, pero que es una decisión que no pasa por sus manos.

“Yo he trabajado muy fuerte y estoy tranquilo la verdad, si es para Dios que me tengo que quedar acá, pues me quedaré y sino, agarro mis cosas y me tengo que ir, pero estaré feliz que cada entrenamiento que he dado, cada esfuerzo que he hecho durante tantos años, me respaldan”

La decisión final no depende de Ariel Rodríguez

“Si sigo o no ya depende la junta directiva, de los entrenadores y yo hago mi trabajo y nada más, pero yo estoy muy tranquilo porque siento que he dado mi esfuerzo, pero esa decisión ya no depende de mí”, indicó.

Ariel confirmó que ya ha hablado con Erick Lonis, director deportivo del Saprissa, para saber qué sucederá con su futuro y que ya tendrían un acuerdo.

“Ya Erick habló conmigo, ahora nada más falta lo más importante que es firmar. Duramos cinco minutos hablando porque el sabe lo que para mí es Saprissa”.

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Erick Lonis ya habló con Ariel Rodríguez sobre su posibilidad de seguir en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Números de Ariel Rodríguez en la temporada

“Soy un jugador que me he esforzado, tal vez se me critica por la edad u otra cosa, pero trato que cuando me toca jugar, hacerlo de la mejor manera. Estoy preparado, me he cuidado mucho y gracias a Dios físicamente me siento muy bien. Si Dios quiere y es para mí quedarme, lo voy a recibir con toda la emoción como si fuera mi primer contrato”, dijo.

Rodríguez lleva 12 juegos en el Apertura 2026, en el cual ha anotado tres goles, mientras que en el torneo de Copa tiene cuatro tantos en dos partidos, siendo el goleador por el momento.

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