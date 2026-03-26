El primer gol que recibe Minor Álvarez en Saprissa enciende a la afición

Minor Álvarez recibió su primer gol con Saprissa en una jugada que divide criterios, ya que la prensa destaca la gran jugada colectiva del Municipal Liberia, mientras que los aficionados morados quedaron molestos con la reacción del guardameta.

Minor Álvarez recibió su primer gol con Saprissa tras su regreso al club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Joaquín Alonso Hernández, delantero pampero, realizó una gran definición, pues bañó al arquero, lo que para algunos fanáticos lo hizo ver mal apenas a los 8 minutos, según dejaron claro en las redes sociales del Monstruo.

Tantos porteros jóvenes deseando una oportunidad... — Bryan (@Bryansq15) March 26, 2026

El mexicano recibió un balón a las espaldas, le ganó el viaje a Pablo Arboine, la bola picó y le permitió definir con un toque exquisito sobre el arquero, quien pese a estar en el área chica, no pudo llegarle.

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Álvarez juega su segundo partido con los morados tras regresar al equipo del que salió en el 2010. En los cuartos de final de la Copa, jugó el duelo de ida ante Carmelita, partido en el que la S triunfó 6-0 sin despeinarse.

Alexander Gaitán, periodista de Deportes Repretel y FUTV, destacó que Minor recibió su último gol en Saprissa en el 2010, cortesía de Mario Víquez, exjugador de Alajuelense y Puntarenas FC, entre otros clubes.

Que golazo maes pic.twitter.com/BUtUzHKWYS — TD Más (@tdmascrc) March 26, 2026

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Saprissa empató luego con un gol de Ariel Rodríguez, en un encuentro que está 1-1.