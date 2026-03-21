Jorkaeff Azofeifa conmueve al contar la desgarradora situación que marcó su vida a los nueve años

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa contó lo dura que fue niñez y adolescencia. Foto: Andrey Hernández. (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

Jorkaeff Azofeifa, lateral del Saprissa, conmovió a muchas personas este viernes luego de que se publicara la entrevista que brindó al programa A Fondo Con en FUTV.

En la charla que tuvo con el periodista Gabriel Vargas, el futbolista contó que creció sin sus padres y que quien lo crió fue su abuelita, de una edad muy avanzada, en su natal Limón.

“A los nueve años mi mamá me abandonó, luego mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Fui criado por mi abuela, pero fue difícil porque en ese entonces ya ella tenía 74 años”.

El futbolista contó que vivió una infancia complicada en la que vio cosas muy difíciles, como la vez que asesinaron a un amigo suyo frente a sus ojos.

LEA MÁS: Jorkaeff Azofeifa revela los duros mensajes y momentos que vivió con la afición de Saprissa

Mataron un amigo cuando estaba a su lado

“El motivo de mi disciplina, por lo que quise cambiar, es porque una vez vi a un amigo mío que en paz descanse, —no voy a decir el nombre, pero era un amigo— que lo mataron a la par mía. Llegaron en una moto, se bajaron y lo mataron. Yo estaba con él.

Yo decía: ‘yo no quiero eso para mi vida, yo quiero otras cosas’. Yo decía: ‘yo quiero ser futbolista, tener las cosas claras’. Además fui papá joven, eso me marcó mucho por la responsabilidad que era, que me exigía ser más responsable”, contó.

Vargas comentó durante la entrevista que su historia de vida, su resiliencia y el hecho de soportar críticas y situaciones difíciles viene de allí, por lo que no le afectan los silbidos o los señalamientos de la gente por fútbol.

“Sí, sí, puede andar por ahí la cosa. A mí una exdirectora del colegio me decía: ‘yo lo voy a llevar a un psicólogo porque usted es muy problemático, que usted aquí y allá’, pero lo hacía porque me quería mucho en realidad. Siempre buscaba cómo ayudarme en el colegio de Matina”, destacó sobre su carácter.

LEA MÁS: Saprissa debe tomar pronto una decisión con Jorkaeff Azofeifa que divide a la afición morada

“No tengo ningún recuerdo de mi mamá”

Sobre sus padres, dio un testimonio de respeto, pero son figuras con las que no tiene mayor apego y eso le hizo formar un carácter fuerte.

“Lo de mi mamá, créame que es un punto y aparte. Ella me trajo al mundo, la quiero como todo hijo, le tengo el respeto como madre, pero hasta ahí. Yo no tengo ningún recuerdo sobre ella, no tengo nada, tengo 14 o 16 años de no verla.

“Mis hermanos sí la han visto, pero yo no. Mi abuela es mi mamá y mi papá, me crió con ella y punto. Mi familia es testigo de cómo han sido las cosas, pasó lo que pasó. Mi papá murió y no tiene la oportunidad de decirme qué pasó, ni nada. Punto. Le guardo respeto como a mi mamá y punto, así de fácil fue”, explicó.

Hoy, consolidado en la Primera División, Azofeifa ve su pasado no como una carga, sino como el motor que lo impulsa a ser un ejemplo para sus hijos. Su historia deja claro que, aunque el entorno intente marcar un destino difícil, la determinación y el fútbol fueron el salvavidas que lo alejaron de las calles de Matina para llevarlo a los escenarios más importantes del país.

LEA MÁS: Creador de contenido pidió perdón públicamente a jugador de Saprissa