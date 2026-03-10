Deportes

Creador de contenido pidió perdón públicamente a jugador de Saprissa

Kev Sánchez tuvo que salir a pedirle perdón a Jorkaeff Azofeifa del Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

El creador de contenido aficionado del Saprissa, Kev Sánchez, quien cuenta con más de 33 mil seguidores en Instagram, tuvo que salir a pedirle perdón a Jorkaeff Azofeifa por las críticas y por un comentario que puso en sus redes sociales antes.

Algún día me daré cuenta, porque p... Jorkaeff está en Saprissa”, publicó en septiembre del año pasado.

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa.
Creador de contenido salió a pedirle perdón a Jorkaeff (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

Vengo a pedir perdón en nombre de todos los que llegaron al estadio a silbarte, así es, Jorkaeff, el año pasado en septiembre puse esto.

“No soy de ese tipo de aficionados que llegan al estadio a descargarse; yo disfruto el partido, yo apoyo, pero en nombre de muchos morados me vengo a disculpar, perdón, Jorkaeff”, comentó el creador de contenido con más de 105 mil seguidores en TikTok.

@kevsancheezz Perdón Yorki a seguir rompiéndola 💜👊🏻 #saprissa ♬ sonido original - kevsancheezz

Jorkaeff ha sido muy cuestionado en su paso por Saprissa, pero en los últimos juegos ha tenido un nivel alto que ha sido reconocido por morados.

Eduardo Rodríguez

