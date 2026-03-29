¡Héroe bajo los palos! Johnny Álvarez mete a Sporting a su primera final de Copa

Sporting FC vivió una noche de carácter y dramatismo, en la que pudo sellar su boleto a la final del torneo de Copa, luego de imponerse a Puntarenas FC en una tanda de penales donde los josefinos lucieron impecables.

Tras un duelo cerrado y cargado de tensión, el conjunto griego mantuvo la calma en la tanda decisiva y terminó celebrando una clasificación que lo coloca a las puertas del título. Con su portero, Johnny Álvarez, como el gran protagonista.

El encuentro cerró con empate 1-1 al finalizar los 90 minutos. Joshua Navarro y Daniel Colindres fueron los autores de los goles para sus respectivos equipos y con el pitazo final de Steven Madrigal, ambos equipos se prepararon para buscar la victoria en la tanda de penales, ya que el global terminó 2-2, tras el 1-1 de la ida.

El equipo que dirige Andrés Carevic llegó a su primera final de Copa, luego de derrotar a los chuchequeros 4-1 desde los once pasos.

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Sporting llega a su primera final del torneo de Copa tras derrotar al Puntarenas FC. Foto: prensa PFC. (Foto: prensa./Foto: prensa.)

De infarto

Sporting abrió la cuenta muy rápido, a los 5 minutos. Fue Joshua Navarro quien marcó el gol de los griegos en la Olla Mágica. La anotación llegó luego de que el exjugador del Herediano definiera en el área, tras un centro de Joser González.

Minutos después, una decisión encendería las acciones en el Lito Pérez. Al 17′, el central sancionó un penal para Sporting. Inicialmente, el central señaló una mano del porteño Wesly Decas, dentro del área, pero conversó con sus compañeros Danny Sojo y Brandon Ortega y cambió la decisión.

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Los albinegros reaccionaron más que molestos ante lo que decidió el central. Esto porque en el torneo de Copa no hay VAR, pero igualmente se revirtió el criterio.

Johnhny Álvarez fue el héroe para Sporting FC. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa./Foto: prensa.)

Y cuando parecía que el juego estaba cocinado, apareció Daniel Colindres, para lucirse con un golazo que revivió las esperanzas en el Puntarenas.

El delantero porteño se lució con un fuerte remate de derecha, al 80′, sin que el arquero Johnny Álvarez pudiera rechazar la pelota.

Con el pitazo final, de una vez se pasó a los lanzamientos de penal y así transcurrieron los tiros desde los once pasos:

Para Sporting FC lanzaron los siguientes jugadores: Giancarlo González, Alex López, Ryan Bolaños y Santiago Row. Todos fueron certeros a la hora de enviarla al fondo del arco de Guillermo Barrera.

Los naranjas no la pasaron nada bien, porque el arquero de Sporting Johnny Álvarez sería el héroe de la noche. El exportero de la Liga se encargó de rechazar las bolas que lanzaron Doryan Rodríguez y Daniel Colindres, Wesly Decas sí pudo anotar.

El segundo juego de la semifinal se definió en la tanda de penales. Foto: prensa. (Foto: prensa./Foto: prensa.)

Ahora, los albos deberán esperar al ganador de la serie entre Saprissa y el Municipal Liberia, que será este domingo, a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

La final está programada, para el miércoles 15 de abril, a las 7 de la noche, en el estadio Edgardo Baltodano, será a partido único.