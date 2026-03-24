Leonardo Vargas habla del calvario que vive Cartaginés para enfrentar a Sporting FC el Jueves Santo

En Cartaginés alzaron la voz por la programación del juego contra Sporting FC, que abre la jornada 14 del torneo de Clausura, porque aseguran que el cuadro brumoso es el gran perjudicado, al tener dos jugadores menos, por los juegos amistosos de la Selección Nacional y por la gran cantidad de bajas que tiene el equipo.

Los brumosos enfrentarán a los ahora griegos, el jueves 2 de abril, a las 7 de la noche, en el estadio Puente Piedra. Días antes, la Selección Nacional disputará dos juegos amistosos en Turquía, uno contra Jordania el 27 de marzo y otro contra Irán, el 31, dos días antes del juego contra los albinegros.

Para esta gira, el técnico Fernando Batista convocó a los jugadores Douglas López y Christopher Núñez. De última hora llamaron a Fernán Faerron, al conocerse la lesión de Santiago van der Putten y este domingo se confirmó que el 10 brumoso no se sumará a la Sele, debido a una lesión en la rodilla.

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El juego entre Sporting FC y Cartaginés será el jueves 2 de abril, a las 7 p.m. Foto: prensa SFC. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

El presidente del club, Leonardo Vargas se mostró molesto, porque además de las ausencias por la Selección, en Cartaginés hay una importante cantidad de jugadores lesionados y este será el único partido que se dispute entre Semana Santa, los demás serán el Domingo de Resurección o hasta el lunes siguiente.

Indefensos

En este momento, Cartaginés tiene a nueve jugadores lesionados y los que están pronto a volver a la cancha son Johan Venegas y Yael López.

Los demás jugadores que están fuera por distintas molestias son José Andrés Rodríguez Chiroldes, Nicolás Vargas, Carlos Barahona, Leonardo Alfaro, Juan Carlos Gaete, José Luis Quirós y a este listado se suma Núñez.

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Vargas afirmó que cuando se programó el duelo entre Sporting y Cartago, ni él ni sus hijos, representantes del equipo ante la Unafut, estaban en el país y por eso, no pudieron participar en una reunión que se hizo, para organizar la fecha 14.

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés no escondió su molestia por la programación entre los brumosos y Sporting FC, que será el Jueves Santo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo que pasa es que al inicio se había extendido la fecha y a mitad de semana no habría partidos, los juegos tenían que haberse programado fin de semana, sábado, domingo e inclusive lunes.

“Cartaginés es el único equipo perjudicado con esta situación, porque cuando se organizó una reunión para definir la jornada 14 no estábamos en el país y ese día se pusieron de acuerdo para habilitar el Jueves Santo y corrieron el partido de Sporting.

“Nos corrieron la fecha y en ese momento estábamos en Canadá, porque por nuestros trabajo, nos quedamos unos días más allá, luego de la participación del equipo en Concacaf, y el hecho de jugar jueves no es problema, pero la fecha se suspende y solo acuerdan que haya un partido y corren el partido del equipo que no estaba para defenderse en esa reunión”, dijo el dirigente.

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Vargas añadió que es entendible que el equipo casa tenga prioridad para programar los partidos, pero consideró que si hubieran estado en esa reunión, habrían tenido la oportunidad para negociar la fecha.

Sporting FC recibirá a Cartaginés, el jueves 2 de abril, a las 7 p.m. en el estadio Puente Piedra. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Yo hablé con gente de Sporting la semana pasada, cuando nos dimos cuenta, antes de jugar el partido de ayer y nos alegaron temas de la televisora y de la disponibilidad de oficiales por ser Jueves Santo.

“Y luego conversamos con la Unafut y les insistimos en que no estábamos a la hora en que se programó la jornada, pero nos dijeron que no se podía hacer nada, tratamos de variarlo, pensando que se van dos jugadores y tenemos muchos lesionados, principalmente en la media cancha.

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“¿A quién perjudican, a quién se favorecen con algunas cosas que se deciden en Unafut? Si tenían voluntad, se podía jugar un lunes. Además, es un Jueves Santo, en Cartago hay muchas cosas, pero no vamos a insistir con el tema”, expresó.

Este medio consultó a Unafut y a Sporting FC una posición, con respecto a la programación de este encuentro. Sin embargo, al cierre de la nota no había una respuesta de ambas entidades.