Fernán Faerron no se quedó con las ganas y lanzó una dura crítica luego de caer ante Pérez Zeledón

Fernán Faerron, defensor del Club Sport Cartaginés, no se quedó con las ganas y lanzó una dura crítica, luego de caer ante Pérez Zeledón.

El zaguero marcó el único gol de los brumosos, en el duelo que se llevó a cabo en el estadio Municipal de Pérez Zeledón y tras el encuentro afirmó que el cambio de técnico en el rival les impulsó a hacer un partido superior al de los cartagineses.

“Sabíamos que sería un equipo complicado; viene de cambiar de técnico. En juegos pasados no jugaban lo que tenían que jugar y ahora se mataron..., sabíamos que iba a ser así.

“El clima juega para los dos, pero no se debería jugar a estas horas, en estas canchas y siento que faltó dar más para cada uno para poder sacar el resultado”, dijo.

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Sobre el gol que le marcó a los guerreros, esto dijo Faerron, que se vio muy molesto por el resultado:

Fernán Faerron anotó el único gol de la tarde para Cartaginés. Foto: Facebook CSC. (Foto: Facebook CSC./Foto: Facebook CSC.)

“La verdad es un gol que no vale para nada. Perdimos; suma a la estadística, pero no salgo contento. Ahora tenemos casi 10 días para plantear el partido que sigue (Sporting FC). Es importante ponernos a tope y ponernos bien para el próximo juego; si queremos aspirar al liderato, no podemos esperar”.

¿Y cómo toma el llamado a la Selección Nacional?

“Contento, siempre me preparo para estar ahí, me seguiré esforzando”, añadió.

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Responsabilidad

Por otro lado, el delantero panameño Manuel Morán, quien anotó el tercer gol para Pérez Zeledón afirmó que el resultado fue más que perfecto, por la posición en la que se encuentra el club.

Manuel Morán (de frente) celebró la victoria de Pérez Zeledón ante Cartaginés. Foto: prensa PZ. (La Nación/Fotografía: Pérez Zeledón)

“Era una responsabilidad volver a ganar en casa, darle una alegría a la gente que vino, hacer respetar nuestra casa. Llegamos a tocar fondo, teníamos que reflexionar nada más y qué mejor que cerrar con una victoria en casa.

“La responsabilidad es de cada compañero, hacer lo de cada uno y ahora debemos prepararnos para el juego contra Saprissa”, afirmó.