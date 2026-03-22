Cartaginés cae ante Pérez Zeledón y deja ir el liderato tras solo una semana en la cima

Cartaginés tenía en sus manos la oportunidad de retomar el liderato del Clausura 2026; sin embargo, fue Pérez Zeledón el que dio el golpe sobre la mesa al imponerse 3-1 ante los brumosos, en un partido donde sacó carácter tras una semana convulsa, luego de quedarse sin técnico.

Los blanquiazules visitaron el estadio Municipal de Pérez Zeledón con la misión de volver a la cima y generar presión sobre Herediano y Saprissa. El equipo de Amarini Villatoro solo estuvo una semana como líder.

Fernán Faerron abrió la cuenta para Cartago, al 44′, pero en la segunda parte serían Máximo Pereira, Alejandro Porras y Manuel Moran quienes darían la estocada para dejarse los 3 puntos, en una calurosa tarde en San Isidro de El General.

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A Pérez Zeledónle fue bien con el cambio de técnico y derrotó al Cartaginés, por marcador 3-1. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

La expulsión de Marcelo Pereira, al 61′, condicionó el juego para Cartago y ayudó a la remontada de los generaleños, en un duelo para el olvido para el entrenador guatemalteco y sus muchachos.

Remontada milagrosa

Pérez dio guerra desde los primeros minutos y prueba de eso fue que, apenas al minuto 2, apareció Kendall Porras con una opción clara a marco, pero el jugador la tiró mal y la bola se fue directo a la Luna.

En el primer tiempo, los guerreros tuvieron tres opciones más, pero Cartago aprovechó la que tuvo y así llegó el único gol de los blanquiazules del encuentro.

Fernán Faerron abrió la cuenta para Cartago al minuto 44, aprovechando un rebote en un tire libre que cobró Ricardo Márquez.

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La anotación llegó horas después de que se anunció que Fernán sustituirá al lesionado Santiago van der Putten en los amistosos de la Selección Nacional ante Jordania e Irán, a finales de marzo, en Turquía.

Pérez Zeledón dio la pelea y sigue en la lucha para salir de los últimos lugares. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

El panorama se le tornaba turbio a Robert Arias, quien quedó a cargo de PZ de forma interina, luego de la destitución de Luis “Chuleta” Orozco a inicios de semana, pero con la llegada del segundo tiempo mostrarían un semblante diferente y sorprendería al dejarse la ventaja en su casa.

En los primeros minutos del complemento apareció el argentino Máximo Pereira para marcar el gol del empate. Tras un pase de William Fernández, el sudamericano definió con un derechazo cruzado para el 1-1.

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Fue entonces que Marcelo Pereira se iría del juego, luego de sumar su segunda tarjeta amarilla y esa salida sería sensible para los intereses de los cartagos, quienes no pudieron levantarse tras la paridad.

Cartaginés no pudo volver al primer lugar de la tabla. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

Pérez aprovechó esa ausencia y al 67′ llegó Alejandro Porras con un derechazo, tras una asistencia del panameño Manuel Moran, para hacer el segundo.

Si el juego ya era caótico para Cartago, en los últimos minutos el desastre fue mayor, cuando al 88′ el central Keylor Herrera señaló de forma adecuada una falta de penal para los locales.

Fue Claudio Montero quien le cometió una falta a Roiner Rojas y, sin titubear, el central decretó la falta dentro del área.

El penal lo cobró Manuel Moran, al 93′. El panameño se mostró seguro al hacer el tiro desde los once pasos y con un potente derechazo dejó sin opciones al portero Kevin Briceño.