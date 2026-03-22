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Marcel Hernández recordó los duros momentos que vivió cuando llegó por primera vez a Cartaginés

El delantero Marcel Hernández llegó a los 7 goles en el Clausura 2026, luego de anotarle un doblete a Alajuelense

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Por Yenci Aguilar Arroyo y Sergio Alvarado

Una vez más, Marcel Hernández se puso la capa de héroe para darle al Herediano una victoria que revitalizó los intereses de los florenses.

El atacante cubano se convirtió en el goleador del torneo, al anotarle dos tantos a Alajuelense y aumentar su cuota a 7 anotaciones.

Luego del clásico ante los liguistas, el futbolista recordó lo duro que fue para él abrirse camino en el fútbol de Costa Rica.

El delantero llegó al país en el 2018 para defender los colores del Cartaginés y contó que no fue fácil acoplarse a su nueva realidad en suelo tico.

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21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Marcel Hernández relató los duros momentos que vivió cuando llegó a Cartaginés, en el 2018. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La reflexión de Marcel Hernández

Marcel contó que en el camerino brumoso lo trataron mal, por venir de un país como Cuba, en donde el fútbol no es uno de sus fuertes:

“Que llegara un cubano acá era minimizarlo, lo veían por debajo del hombro. Lo viví dentro del camerino de Cartaginés, porque cuando llegué no me veían igual, me decían pelotero y beisbolista.

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“Y yo lo entiendo, porque en un país futbolero, en donde han venido jugadores importantes y Cuba a nivel futbolístico no es un país vistoso, un cubano acá jamás en la vida. A partir de ahí, uno sabía a lo que se enfrentaba y tenía que abrirse camino”, afirmó.

05/05/2024 Estadio Fello Meza. El Club Sport Cartaginés recibió al Santos de Guápiles en partido de la Jornada 12 del Torneo de Clausura, Copa Promérica 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
Marcel Hernández fue campeón con Cartaginés, en el 2022. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Tres puntos que valen oro

Luego de esta reflexión, Hernández habló del juego contra Alajuela y lo que representaba volver a ganar, luego de las caídas ante Saprissa y Liberia.

“Gracias a Dios por las anotaciones, gracias a Dios por el momento y por sumarle al grupo; hoy era un partido clave en las aspiraciones de nosotros; era una final adelantada y nos pudimos imponer y hacernos fuertes en nuestra casa.

“Mentalmente nos aporta mucho, no vamos a tapar el sol con un dedo, (Alajuelense) es un rival directo y si nos ganaban podían quedar a un punto, entrábamos en una disputa complicada; estamos un poco más largo, a 7 puntos”, aseguró.

Consultado por sus celebraciones, luego de los goles, dijo:

“En un juego como el de hoy (sábado), si ganamos, ¿cómo quiere celebrar? ¿Usted le preguntó esto a (Ronaldo) Cisneros cuando se quitó la camisa? ¿Cómo se celebra un partido de finales? Este es un partido de finales.

“El rival que tienes al frente no nos deja relajarlos, es una buena exigencia”, agregó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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