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Alajuelense confirmó las peores noticias sobre Santiago van der Putten

En el juego entre Herediano y Alajuelense, el muchacho sufrió un golpe en la rodilla derecha, al chocar contra el delantero florense Marcel Hernández

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense confirmó este domingo muy malas noticias sobre la salud del joven defensor Santiago van der Putten.

Recordemos que este sábado, en el juego entre Herediano y Alajuelense, el muchacho sufrió un golpe en la rodilla derecha, al chocar contra el delantero florense Marcel Hernández.

Santi tuvo que dejar la cancha del Carlos Alvarado al minuto 36 y en su lugar entró Rashir Parkins.

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21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Santiago van der Putten deberá ser operado por una lesión en la rodilla derecha. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El comunicado de Alajuelense

Esto informó la Liga hace unos minutos:

“Santiago Van der Putten presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

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“El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana; el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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