Alajuelense confirmó las peores noticias sobre Santiago van der Putten

Alajuelense confirmó este domingo muy malas noticias sobre la salud del joven defensor Santiago van der Putten.
Recordemos que este sábado, en el juego entre Herediano y Alajuelense, el muchacho sufrió un golpe en la rodilla derecha, al chocar contra el delantero florense Marcel Hernández.
Santi tuvo que dejar la cancha del Carlos Alvarado al minuto 36 y en su lugar entró Rashir Parkins.
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El comunicado de Alajuelense
Esto informó la Liga hace unos minutos:
“Santiago Van der Putten presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
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“El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana; el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución”.