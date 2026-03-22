Esto dijo Washington Ortega sobre la situación de Alejandro Bran

Alajuelense cerró una semana para el olvido, con una nueva derrota, esta vez contra el Club Sport Herediano.

Los liguistas quedaron eliminados de la Copa de Campeones de Concacaf, el martes pasado y dos días después, un incidente extracancha con Alejandro Bran volcó los ojos hacia el equipo rojinegro.

Este sábado, en el clásico provincial ante el Team, perdieron 2-1, aunque siguen en la lucha para mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

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Wasghington Ortega, portero del Herediano se refirió a la situación de su compañero Alejandro Bran. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Se habló”

Luego del partido que se disputó en el estadio Carlos Alvarado, el portero de Alajuelense Washington Ortega fue consultado por el tema de sus compañeros.

Recordemos que, además de Bran, el delantero Kenneth Vargas fue suspendido, porque en este momento está lesionado y se habría ido de fiesta con el volante manudo.

“Es un tema que se habló y que la dirigencia es la que toma decisiones, se encarga de eso, nos enfocamos en lo que debemos enfocarnos, en tratar de defender la camisa de la Liga lo mejor posible”, dijo el uruguayo.