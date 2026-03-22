¿Culpa de las canchas sintética? Médico del Cartaginés habla de las lesiones y lanzó un dardo a los jugadores

Antonio Rivas, médico del Club Sport Cartaginés, se refirió a las lesiones de ligamento cruzado, a propósito del caso reciente de Santiago van der Putten, jugador de Alajuelense, y dijo que a este tipo de males no se les puede achacar solo a las condiciones de los terrenos de juego.

Este domingo, se informó que Van der Putten quedará fuera de las canchas por varios meses, debido a dicha dolencia y se une a otros figuras como su compañero Malcom Pilone y los brumosos Nicolás Vargas y José Luis Quirós, quienes están de baja, precisamente por estas graves percanses de rodilla.

Este domingo, a Rivas se le consultó sobre esta situación y sorprendió al asegurar que no todo se le puede achacar a las canchas sintéticas y explicó sus razones.

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Antonio Rivas, doctor del Cartaginés habló de las lesiones de ligamento cruzado. Foto: archivo. (CSC)

Trabajo invisible

En criterio del especialista, hay un trabajo que el jugador no está haciendo y puede favorecer la aparición de este tipo de lesiones:

“En mi opinión, debo decir que no todo es por las canchas sintéticas, porque en Europa no hay y pasan esas lesiones. Va mucho en el trabajo invisible del jugador, que hace su trabajo en la mañana con el equipo y debería hacer su trabajo específico en la tarde, pero a muchos jugadores no les gusta hacer esto.

“Además, no podemos dejar por fuera la cantidad de partidos que estamos jugando. Pero, ¿cómo van a trabajar la parte física si tienen muchos partidos? Tenemos que ver cómo se condensa todo y tratar de salir de la mejor forma posible. En nuestro caso, estamos trabajando para salir de las diferentes molestias que tuvimos”, destacó.

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Santiago van der Putten quedará fuera de las canchas por varios meses, debido a una delicada lesión. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rivas también habló de otros factores extra campo de juego, que pueden dar al traste con una lesión.

“El calzado se debe adaptar donde se va a jugar, también están los implementos, la cámara hiperbárica, y hay lesiones que se producen por una simple torcedura y muchas veces, el entorno del jugador incide.

“Por ejemplo, tenemos jugadores que tardan 3 horas en trasladarse a Cartago, deben lidiar con el estrés por las presas y no es lo mismo, que un futbolista tenga un problema a nivel personal, a que no haya dificultades.

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“Somos seres humanos, mundos diferentes y hay que trabajar de la mano para evitar caer en ese impás que tenemos por las lesiones”, mencionó.

Para el especialista, evitar que más figuras queden fuera de combate requiere un cambio de mentalidad, donde el descanso y la preparación específica pesen tanto como el resultado de los encuentros.