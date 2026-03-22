Santiago van der Putten vuelve a enfrentar otra seria lesión en su carrera

El fantasma de las lesiones persigue al defensor de Alajuelense Santiago van der Putten y este domingo, lamentablemente, se confirmó que volverá a estar fuera de las canchas, debido a una seria lesión que sufrió en la rodilla derecha.

Este sábado, Santiago se lesionó en el juego contra Herediano y, según dio a conocer el cuadro manudo, el jugador presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

“El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana; el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución”.

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Pero la lesión de Santi no es la única que ha sufrido en los últimos años.

El fantasma de las lesiones persigue a Santiago van der Putten, jugador de Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Las lesiones de Santiago van der Putten

El 23 de julio del 2023, Van der Putten se lesionó en un entrenamiento con la Selección Sub-23 de Costa Rica. Era la primera vez que quedaba fuera de la cancha, por una molestia.

En ese entonces, estaba a préstamo en el Real Betis de España y sufrió una ruptura de ligamento cruzado que lo dejó fuera de las canchas por 9 meses. La lesión le cortó la continuidad en el Real Betis, donde tenía casi un año cedido a préstamo.

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Luego, en setiembre del año pasado, el central volvió a quedar fuera, esta vez por una molestia en la rodilla izquierda y se lesionó de nuevo, durante un entrenamiento de la Selección Mayor.

Santiago van der Putten se lesionó en el 2023, cuando estaba a préstamo en el Real Betis de España. Foto: archivo. (Cortesía)

En su momento, esto informó Alajuelense:

“Santiago tuvo una ruptura del menisco medial de su rodilla, que se produjo durante un entrenamiento con la Selección Nacional.

“El tiempo de recuperación de Santiago se irá definiendo y comunicando conforme avance su proceso posquirúrgico”.

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En ese entonces, estuvo fuera de la cancha, por espacio de seis semanas.