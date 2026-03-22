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Ante la lesión de Santiago van der Putten, Fernando Bastista ya definió quién tomará su lugar

Santiago van der Putten quedará fuera de las canchas por un espacio de 9 meses, debido a una lesión en la rodilla

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Santiago van der Putten quedó fuera de la Selección Nacional, debido a la lesión en la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.

Este domingo, Alajuelense informó que el jugador deberá ser operado, ya que presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y su tiempo de recuperación podría ser de 9 meses.

El defensor fue tomado en cuenta por el técnico Fernando Batista para los partidos amistosos entre Jordania e Irán, que serán a finales de marzo, en Turquía.

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Cartaginés vs. Saprissa
Fernán Faerron fue tomado en cuenta para los juegos amistosos entre Jordania e Irán, de la Selección Nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

Decisión tomada

Debido a la ausencia de Santiago, en el cuerpo técnico de la Tricolor tomaron una decisión sobre el espacio que ocupaba el jugador.

“Informamos que el jugador Santiago van der Putten no podrá viajar con la Selección Nacional a los fogueos en Turquía por una lesión en su rodilla derecha.

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“En su lugar viajará el defensor Fernán Faerron del equipo Club Sport Cartaginés”.

21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Santiago van der Putten quedó fuera de la Selección Nacional, debido a una lesión en la rodilla derecha. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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