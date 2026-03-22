Ante la lesión de Santiago van der Putten, Fernando Bastista ya definió quién tomará su lugar

Santiago van der Putten quedó fuera de la Selección Nacional, debido a la lesión en la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.

Este domingo, Alajuelense informó que el jugador deberá ser operado, ya que presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y su tiempo de recuperación podría ser de 9 meses.

El defensor fue tomado en cuenta por el técnico Fernando Batista para los partidos amistosos entre Jordania e Irán, que serán a finales de marzo, en Turquía.

LEA MÁS: Alajuelense confirmó las peores noticias sobre Santiago van der Putten

Fernán Faerron fue tomado en cuenta para los juegos amistosos entre Jordania e Irán, de la Selección Nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

Decisión tomada

Debido a la ausencia de Santiago, en el cuerpo técnico de la Tricolor tomaron una decisión sobre el espacio que ocupaba el jugador.

“Informamos que el jugador Santiago van der Putten no podrá viajar con la Selección Nacional a los fogueos en Turquía por una lesión en su rodilla derecha.

LEA MÁS: Esto dijo Washington Ortega sobre la situación de Alejandro Bran

“En su lugar viajará el defensor Fernán Faerron del equipo Club Sport Cartaginés”.