En Cartaginés las malas noticias no paran y confirmaron la lesión de una de sus figuras

En el Cartaginés no se acaban las malas noticias y además de perder ante Pérez Zeledón y ceder el liderato del torneo, se confirmó la lesión del capitán Cristopher Núñez en el cierre del juego contra Pérez Zeledón.

El técnico brumoso, Amarini Villatoro, no escondió su preocupación por la situación del volante, quien se lastimó la rodilla en el tramo final del encuentro ante los generaleños. Núñez salió al minuto 78, y en su lugar ingresó el joven Saúl Chavarría.

“Hoy salgo preocupado por el tema de Núñez, que se lesiona la rodilla. Estamos pendientes de evaluación, nos preocupa un jugador que es importante, igual que el resto de nosotros y esperamos recuperarlo”, dijo el guatemalteco.

LEA MÁS: Cartaginés cae ante Pérez Zeledón y deja ir el liderato tras solo una semana en la cima

Núñez y su compañero Douglas López fueron tomados en cuenta por el técnico Fernando Batista para los juegos amistosos entre Jordania e Irán, que se disputarán a finales de mes.

Minutos después, la Fedefútbol confirmó que el 10 no estaría con la Selección y en su lugar se llevará al volante de Alajuelense Creichel Pérez.

Cristopher Núñez salió lesionado del juego entre Pérez Zeledón y Cartaginés. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

Mérito al rival

Sobre el juego contra Pérez, Villatoro reconoció la calidad del rival y afirmó que sigue trabajando para recuperar el primer lugar.

“El rival fue mejor que nosotros evidentemente, nos propusimos ganar en el primer tiempo, quizás sin merecerlo, y al medio tiempo lo hablamos, pero fue un juego muy incómodo para nosotros.

LEA MÁS: ¿Culpa de las canchas sintética? Médico del Cartaginés habla de las lesiones y lanzó un dardo a los jugadores

“Tengo dos meses y días adaptándome a todo. Lo único que veo y pienso es que Cartaginés tiene que estar obligado a pelear siempre por el título. Si los jugadores no están preparados para eso, entonces hay que analizarlo. No hay que quitarle mérito al rival que lo hizo bien”, destacó.

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés se mostró muy preocupado por la molestia que sufrió el capitán Christopher Núñez. Foto: prensa CSC. (Cartaginés/Cartaginés)

El guatemalteco no escondió que las condiciones de la cancha del estadio Municipal no fueron favorables y la expulsión de Marcelo Pereira también condicionó el encuentro.

“El rival juega mejor, no iba a ser fácil enfrentarlos, luego de una semana de cambios, el equipo iba a demostrar, los partidos no son fáciles y hay que jugarlos”, destacó.

Muchas bajas

Sobre la cantidad de bajas que tiene el equipo blanquiazul, Amarini dijo que le preocupa la situación de sus jugadores.

LEA MÁS: ¿Quién dice que no se puede? Jugador del Cartaginés celebró un nuevo éxito fuera de la cancha

“Cada jugador que esté en el plantel debe asumir con personalidad y también hemos sacado el lado positivo, porque he podido ver a algunos jugadores que no han tenido muchos minutos y para el juego contra Sporting FC (2 de abril), recuperamos a Johan Venegas y Yael López.

“Estamos reacomodando el equipo, tenemos que hacer un cierre perfecto, la derrota de hoy nos obliga a sumar contra Sporting y los siguientes juegos en casa (Herediano y Municipal Liberia), estamos a dos puntos del primero, tenemos que recibir a Herediano y seguir peleando. Muchas veces no es como inicia, es como termina, el objetivo es claro, queremos clasificar a la Copa Centroamericana”, expresó.