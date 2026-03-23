Cartaginés tendrá otra baja sensible para el juego contra Sporting FC

El Club Sport Cartaginés perdió más que los 3 puntos en su visita a San Isidro de El General, para el enfrentamiento contra Pérez Zeledón.

Este lunes, el Comité Disciplinario dio a conocer las sanciones correspondientes a la fecha 13 del torneo de Clausura y los brumosos sufrirán una pérdida sensible ante Sporting FC, juego de la jornada 14, programado para el 2 de abril, a las 7 p.m. en el estadio Puente Piedra.

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Cartaginés perdió más que los 3 puntos en su visita a Pérez Zeledón. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

Las sanciones a Cartago

Estas son las sanciones que recibió el equipo de la Vieja Metrópoli:

“Sancionar al jugador Marcelo Pereira con un partido y una multa de ₡100 mil, de conformidad con el artículo 34, al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

“Sancionar al club con una multa de ₡1.125.000, de conformidad con el artículo 32 bis, al ser la tercera vez en la temporada que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro".

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Herediano, que ganó el clásico provincial contra Alajuelense, el sábado pasado, también recibió una sanción, por el accionar del entrenador de porteros Miguel Segura.

“Sancionar al preparador de porteros Miguel Antonio Segura Vargas con dos partidos de suspensión y una multa de ₡225 mil de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral", informó el tribunal.