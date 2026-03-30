Hernán Medford destaca contundencia y seriedad de Saprissa, pero lanza crítica al torneo de Copa

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, dejó un análisis detallado tras la clasificación a la final del torneo de Copa, donde resaltó la contundencia del equipo, el aporte de los jóvenes y la seriedad con la que asumieron la competencia.

El estratega aseguró que el rendimiento mostrado refleja el trabajo colectivo y la mentalidad competitiva del grupo.

“Fuimos contundentes y eso marcó la diferencia”

Hernán Medford destacó, en conferencia de prensa, la contundencia de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El timonel destacó la efectividad como uno de los puntos clave del partido.

“Hemos sido un equipo que produce mucho. Entonces, obviamente hoy fuimos más efectivos. Son de las cosas buenas que se hizo hoy. Y ganamos contundentes ante un Liberia que casi tenía todo su equipo. También, obviamente, con jóvenes que lo hicieron bastante bien. Eso me deja muy satisfecho a mí”, explicó.

Crítica al torneo de Copa

Medford aprovechó para explicar las dificultades del formato del campeonato, especialmente por las reglas que obligan a utilizar jugadores jóvenes.

“Todos respetamos un torneo que tiene que ser un poquito mejor organizado. Para la próxima. No es tan fácil cuando te hacen un torneo tan complejo como este”, señaló.

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Incluso, detalló que el equipo tuvo que ajustar posiciones por ausencias.

“Tuvimos que reacomodar jugadores en otros puestos… algunos jugadores fuera de sus posiciones, pero fue por necesidad”.

El entrenador fue claro de que Saprissa debe pelear todos los torneos.

“Tenemos una final asegurada. Eso es importante. Y después hay que cambiar el chip y volver a pelear el campeonato nacional. Son jugadores con calidad, jugadores inteligentes… y con hambre. Este es un equipo que está obligado a pelear los campeonatos”.

Aclaración tras momento con aficionado

Medford defendió la seriedad con la que enfrentan el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Finalmente, el técnico aclaró una situación que se dio con un aficionado durante el partido, asegurando que no pasó a mayores. Explicó que se trató de una diferencia de opiniones y que incluso el momento terminó de forma amistosa, al punto de que le regaló su gorra.