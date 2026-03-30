José Saturnino Cardozo reveló el grave problema que enfrentó Liberia antes de enfrentar a Saprissa

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, no puso excusas para justificar la goleada que recibió su equipo en el juego de este domingo ante Saprissa, pero sí contó que tuvo que hacer un cambio de última hora, debido a una situación con dos jugadores.

El paraguayo relató que los jugadores Yeison Molina y Sebastián Padilla fueron tomados en cuenta para el duelo contra los morados, pero un problema estomacal dejó a ambos fuera de la convocatoria y, por eso, tuvo que hacer algunos ajustes.

“Enfrentamos a jugadores de mucha jerarquía. Tuvimos tres ocasiones y no las metimos. Al frente tuvimos un rival con mucha jerarquía, con mucho nivel.

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“Ayer (sábado) tuvimos que cambiar el sistema, porque Molina y Padilla no estaban óptimos para entrenar, por un problema estomacal y tuvimos que cambiar todo. Teníamos una estructura, una base importante, pero se nos enfermaron dos jugadores y eso perjudica al equipo”, comentó.

El técnico José Saturnino Cardozo contó que la enfermedad de dos jugadores los hizo replantear su esquema ante Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A levantarse

Más allá de lo que pasó dentro de la cancha, el sudamericano felicitó al Deportivo Saprissa, por el fútbol que mostró en su casa.

“Aplaudo a Saprissa por el partido que hizo. Nosotros no tuvimos respuestas, pero insisto en que luchamos hasta el final.

“En el segundo tiempo tuvimos más ocasiones, pero no eficacia y ante rivales de este nivel los espacios son letales”, comentó.

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El Municipal Liberia está en el quinto lugar de la tabla, con 18 puntos y buscará meterse en zona de clasificación. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, no ocultó que el resultado puede afectar emocionalmente, pero ahora, deben dejar el pasado atrás y enfocarse en buscar la clasificación en el Clausura 2026.

“Cuando se pierde así, repercute en lo anímico. El fútbol es así.

“Ahora tenemos que dejar atrás la Copa y mentalizarnos en los cinco partidos de campeonato nacional, enfocarnos en meternos arriba”, recalcó.