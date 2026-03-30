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Fútbol en Jueves Santo: La polémica fecha 14 del Clausura que arranca en Grecia

La jornada 14 del torneo de Clausura 2026 se jugará a partir de este jueves, con un vibrante partido

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Las acciones del torneo de Clausura 2026 vuelven esta semana, una vez finalizada la fecha FIFA de finales de marzo.

La jornada 14 iniciará con un duelo que ha dado de qué hablar fuera de la cancha, por la fecha en que se programó, el Jueves Santo.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés reclamó que el juego se programó en una reunión, en la que ellos no estuvieron y no se tomó en cuenta el criterio del equipo brumoso, para este partido.

Luego, habrá tres partidos el domingo 5 de abril y la fecha cerrará el lunes 6 de abril.

Sporting vs Cartaginés
El juego entre Sporting y Cartaginés será este jueves, a las 7 p.m. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC./Foto: prensa CSC.)

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Los juego de la jornada 14

La fecha la abre el duelo entre Sporting FC y Cartaginés, el jueves 2 de abril, a las 8 p.m. en el estadio Puente Piedra.

Los albinegros llegan motivados, luego de ganar la semifinal del torneo de Copa ante Puntarenas FC y además, derrotaron a Cartago en el primer enfrentamiento del torneo, el 29 de enero, cuando se dejaron los 3 puntos ante los brumosos.

El domingo 5 de abril habrá 3 duelos: Saprissa vs Pérez Zeledón, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 3 de la tarde.

27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense enfrentará a Guadalupe, este domingo 5 de abril, a las 7 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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Puntarenas FC enfrentará a Herediano, a las 5 p.m. en el estadio Lito Pérez y Alajuelense recibirá a Guadalupe FC, en el estadio Aalejandro Morera Soto, a las 7 p.m.

La jornada cerrará el lunes 6 de abril, con el partido entre Liberia y San Carlos, que será a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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