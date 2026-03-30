Caos antes del repechaje al Mundial: Bosnia denunció espionaje de un soldado de Italia

Italia quiere tomar el último tren que tiene como destino la Copa del Mundo 2026, pero para eso debe superar a Bosnia y Herzegovina en su casa, una parada bastante complicada por uno de los últimos boletos que entrega la UEFA al torneo de la FIFA.

El repechaje es de alta tensión y la denuncia de un posible caso de espionaje creó un gran conflicto en el previo del partido de este martes.

La selección italiana está a un paso de volver al Mundial, cita que no disputa desde 2014, tras 12 años de proyectos y ciclos que han terminado en rotundos fracasos. Está al borde de caer de nuevo a los infiernos, pero una victoria contra Bosnia le permitirá conseguir el anhelado boleto y lograr la redención tras años en la oscuridad.

En Bosnia denuncian que un soldado italiano grabó un entrenamiento previo al repechaje (Mundo Deportivo/Mundo Deportivo)

¿Inteligencia militar de Italia?

En medio de la preparación del partido apareció una denuncia que ha generado un gran conflicto. El seleccionado de Bosnia y Herzegovina denunció un caso de espionaje en el entrenamiento previo al partido de este martes en Zenica, a las 12:45 p.m. hora tica.

La selección abrió el entrenamiento en Butmir para que la prensa estuviera presente durante 15 minutos, pero algo llamó la atención. De acuerdo con el medio SportSport, se percataron de que un solado italiano grabó toda la práctica con su teléfono celular desde otro sector del centro de entrenamiento.

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El equipo de Sergej Barbarez observó que el hombre, desde una zona en la que no estuvieron los periodistas con sus camarógrafos, seguía grabando después de que los medios apagaran sus cámaras. Inmediatamente, generó una alarma.

La seguridad de la Federación de Bosnia llegó hasta el lugar, en donde encontró al hombre con prendas militares y un parche de Italia en el hombro izquierdo. Se trataba de un soldado de Eufor que violó la privacidad del seleccionado bosnio en unas instalaciones en las que se puede observar el trabajo del grupo comandado por Edin Dzeko.

Italia no ha asistido a los últimos dos Mundiales. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Italia, a volver al Mundial

Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, tiró este lunes de orgullo para motivar a sus jugadores para el duelo ante Bosnia y Herzegovina, que vale el billete al Mundial 2026, recordando que, en ocasiones, la Azzurra ha conseguido grandes objetivos sin ser la mejor.

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Italia se juega este martes, en la ciudad bosnia de Zenica, la vuelta al Mundial tras 12 años de ausencia. Los fracasos en las dos últimas repescas aún retumban en el vestuario, pero la victoria en la semifinal, ante Irlanda del Norte, arroja algo de confianza.

“Creo que lo más importante es que, en nuestra historia futbolística, desde que existe la selección, muchas veces nos hemos proclamado campeones sin ser los más fuertes. Pero, con gran patriotismo, con gran orgullo, con gran garra competitiva y con gran sufrimiento, hemos alcanzado objetivos importantes en nuestra historia. No nos puede faltar esto”, dijo en rueda de prensa.