El ultimátum de una leyenda morada sobre el futuro de Ariel Rodríguez en Saprissa

Ariel Rodríguez entró a sus últimos meses como delantero del Saprissa, ya que el ariete tibaseño acaba contrato con el club al finalizar este campeonato Clausura 2026.

El ariete no ha renovado aún su ligamen con la institución de Tibás y no ha sido su torneo con mayor regularidad como estelar, ya que, hasta el momento, en lo que se refiere al certamen nacional, solo ha arrancado el encuentro en dos oportunidades, ante Sporting en Grecia, en la victoria morada 0-1, y en la visita al Coyella Fonseca de Guadalupe, que también finalizó con triunfo de la S.

En el campeonato nacional, Rodríguez acumula tres anotaciones: en la primera jornada con un tanto sobre la hora para rescatar el empate en casa ante Puntarenas, luego, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, con otro gol al cierre en el triunfo de 0-1 y de penal en el clásico ante la Liga Deportiva Alajuelense, un gol que también fue cerca del final.

En cuanto al torneo de Copa, Ariel ha sido absoluto protagonista, primero en cuartos de final con un doblete en la ida ante Carmelita en la victoria de 6-0, para luego sentenciar con otros dos goles más en la vuelta que acabó con otro triunfo de los de Tibás 2-4.

Ariel Rodríguez marcó ante Liberia el quinto de la tarde (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En las semifinales sobre los pamperos, fue de nuevo Ariel el salvador en el primer encuentro para sacar una paridad de 1-1 con gol del Samurai, y en el juego disputado en la Cueva, el atacante le puso la cereza al pastel con el quinto de la tarde sobre los dirigidos por José Saturnino Cardozo y con ello liquidar el boleto a la final ante Sporting.

Carlos Solano pide que Ariel se mantenga en la institución tibaseña

En La Teja conversamos con el exjugador morado, Carlos Solano, quien pudo ver de cerca el juego entre los de Tibás y liberianos, ya que fue el homenajeado de dicho compromiso, por lo que aconsejó al club mantener a Rodríguez, pese a que finaliza contrato en junio.

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“Es un puesto del cual yo formaba parte como centrodelantero; viendo la escasez de números nueve nominales y sabiendo del ADN de Ariel como buen saprissista que lleva en su pecho el color morado, yo considero que debería mantenerse en el Deportivo Saprissa por lo menos seis meses más”, sentenció el exgoleador.

Don Carlos llenó de elogios a Ariel, al que ve vigente todavía para el club y al que espera que se mantenga en la institución.

“Es un muchacho que se cuida bastante, da su rendimiento, cumple, y cada vez que entra es un peligro en el área contraria; es un muchacho que las pelea todas, no es quitado para meter la pata. Mi opinión particular, y espero que así sea, es que se mantenga al menos un poco más en Saprissa”.

Carlos Solano fue el homenajeado del juego entre morados y liberianos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lógicamente, ya por su edad, uno está pensando dolorosamente en el retiro, pero creo que él, con su manera de ser, de comportarse y cómo entrena, y cómo da sus frutos, debería mantenerse”, comentó Solano.

Rodríguez ha sido muy cuestionado por un sector de la afición saprissista, algo a lo que don Carlos comentó al respecto.

“Yo voy a ser sincero, no hay ninguna afición en Costa Rica, y creo que en el mundo, que le exija tanto a los futbolistas del Saprissa; es una afición que yo considero que forma parte del ADN morado, una afición exigente, la que siempre obliga al futbolista a cumplir con su rol”.

“Yo pienso que ponerse la camiseta del Saprissa, porque yo lo viví durante muchos años, no es cualquier persona que la puede usar, no es cualquier persona que puede entrar a un terreno de juego y cumplir con el rol de jugar con el Deportivo Saprissa; por eso pienso que es poca la afición que tal vez lo critica, porque el rendimiento de Ariel es de goles y cuando no los hace se le exige”, añadió.

“Hemos padecido de nueves, de goleadores; Saprissa produce mucho y mete poco gol, lo vemos en la tabla de goleadores, por eso yo considero que esa exigencia se la hacen a Ariel o a Sinclair, pero es que la afición es muy exigente”, dijo.

Carlos Solano no está muy convencido con Tomás Rodríguez como goleador morado (Mayela Lopez/Mayela López)

Don Carlos habló acerca de su especialidad, los goles, en los que no solo Ariel es el responsable en la fase de delanteros, así que comentó sobre los compañeros en la parte de atacantes.

“Veamos la tabla de goleo, ahí se responde. Es curioso porque está Marcel y es increíble que en un campeonato, después de alrededor de 13 fechas, lleven solo cinco goles, no puede ser. No porque yo haya sido campeón goleador en Costa Rica, pero es muy bajo el rendimiento de goleo”.

Tomás Rodríguez se llevó un recadito por parte de Solano

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Solano aprovechó para mandar una advertencia sobre uno de los flamantes fichajes en el ataque de los morados.

“El fútbol nacional carece de goleadores y Saprissa no pasa desapercibido. Tomás Rodríguez, por ejemplo, lo hace bien, llega al marco y todo eso, pero no me parece que sea un goleador, pese a que fue contratado para eso”, concluyó.