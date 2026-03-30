Orlando Sinclair pone el verdadero valor que sería para Saprissa ganar el torneo de Copa

En el Deportivo Saprissa, la obligación por ganar títulos siempre está presente, independientemente de cuál sea el certamen, y más todavía si los morados llevan una cantidad de tiempo sin alzar ningún cetro.

Desde que los morados alzaron el cetro 40 del campeonato nacional en mayo del 2024, no han podido celebrar ningún trofeo, ni Recopa, Supercopa, tampoco nada a nivel internacional, el certamen de Copa, ni el torneo local.

Orlando Sinclair anotó en las semifinales ante Liberia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los de Tibás, tras ser tetracampeones, vieron cómo su seguidilla de títulos acabó en diciembre del 2024 ante Herediano en la final de la segunda ronda, para que en el 2025, Alajuelense fuera su verdugo en ambos torneos, lo que generó que no pudieran optar por la Supercopa y en la Recopa tampoco, ya que los manudos son los vigentes bicampeones.

LEA MÁS: Fútbol en Jueves Santo: La polémica fecha 14 del Clausura que arranca en Grecia

Por Copa Centroamericana, los de Tibás no pudieron pasar de la fase de grupos; por consecuencia, no clasificaron siquiera a la Concacaf Champions Cup.

Ahora, en este presente certamen de Copa, Saprissa tiene la oportunidad de acabar esa sequía de no ganar nada, para luego luchar por el campeonato local en mayo, pero antes deben medirse a Sporting a un solo compromiso en el estadio Edgardo Baltodano el 15 de abril.

Orlando asegura que ganar la Copa no sería un desahogo para el equipo tras no ganar nada desde el 2024 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El atacante del Monstruo, Orlando Sinclair, fue contundente en lo que significa este torneo de Copa para la institución saprissista.

“No sería un desahogo porque hemos ganado muchos títulos; obviamente, este nos lo hemos tomado con mucha seriedad; sería un título más para la carrera de varios, el primero para muchos jóvenes que no han sido campeones con esta camiseta, incluso jugadores nuevos que no han ganado. Por eso le damos la seriedad del caso, porque es un título más y Saprissa todo lo quiere ganar”, afirmó el delantero que fue figura ante los liberianos con gol.

LEA MÁS: Video captó el encontronazo que tuvo Hernán Medford con aficionado saprissista

Los morados tuvieron que pasar por encima de Carmelita en cuartos de final, seguido de Liberia para ahora verse las caras con Sporting en el juego definitivo, mientras que los albinegros superaron al Cartaginés y Puntarenas en estas fases decisivas de la copa.