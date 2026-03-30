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Video captó el encontronazo que tuvo Hernán Medford con aficionado saprissista

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa protagonizó un momento de tensión durante el juego ante Liberia

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El domingo por la tarde, no todas fueron maduras para el técnico del Saprissa Hernán Medford, quien en medio del juego contra el Municipal Liberia tuvo un encontronazo con un aficionado.

El juego de vuelta de las semifinales del torneo de Copa, entre morados y guancastecos cerró con goleada 5-1, pero en medio del encuentro, el Pelícano cruzó algunas palabras con un fiebre, que estaba en el sector de platea este, del estadio Ricardo Saprissa.

El momento quedó grabado y fue TD Más quien lo difundió en sus redes sociales.

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Saprissa vs. Liberia
Hernán Medford, técnico del Saprissa terminó sin gorra el partido ante Liberia y le contamos por qué. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que pasó

En la toma se aprecia a Hernán, que está muy atento al duelo de la S, pero que aprovecha para dirigirse al aficionado.

Se desconoce qué le dijo el fiebre, pero Medford hasta mueve las manos, como en señal de desaprobación del saprissista. Los demás aficionados miran cómo ambos se dicen cosas.

El encontronazo de Hernán Medford

Y según contó el periodista Juan Ulloa, de FUTV, en medio de la transmisión del juego, todo se resolvió por la paz y el entrenador le regaló la gorra al señor.

De hecho, cuando terminó la mejenga, se apreció al técnico sin su gorra, uno de los elementos que caracteriza al timonel desde que se convirtió en entrenador.

En la conferencia de prensa, después del partido, Hernán explicó que se enojó por las críticas que le estaban haciendo sin saber de las congojas que pasó para poder ordenar su alineación, ya que debía cumplir con la regla sub-21 pero se le lesionaron dos jóvenes el día anterior.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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