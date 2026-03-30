Este martes Italia, Bolivia y otras selecciones se juegan su último chance para ir al Mundial 2026

Este martes se disputarán los últimos juegos que definirán los boletos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 por la vía del repechaje.

En este sistema de la Copa del Mundo 2026, la UEFA, como de costumbre, tiene sus propios partidos de repesca entre ellos, y este martes se juegan los duelos definitivos para confirmar a los últimos representantes de Europa.

Italia busca volver a un mundial tras ausentarse de los últimos dos (STEFANO RELLANDINI/AFP)

Bosnia y Herzegovina se mide a la cuatro veces campeona del mundo, Italia, quien buscará acabar la mala racha de no estar en dos mundiales seguidos, ya que ni en Rusia 2018, ni en Qatar 2022 pudieron participar. El que gane este duelo se irá directo al grupo B junto con Canadá, Suiza y los anfitriones de la pasada justa mundialista, los cataríes.

Suecia se verá las caras contra Polonia por otro de los boletos al Mundial 2026; el que salga ganador de este encuentro se irá al grupo F con Países Bajos, Túnez y Japón.

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Kosovo se enfrenta a Turquía por otro pase a la Copa del Mundo 2026, y el que salga airoso de este partido se clasifica al grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Dinamarca y República Checa es otra de las series que se juega la vida este martes, y el ganador se lleva el boleto al grupo A junto con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Todos los compromisos de las eliminatorias de Europa serán a las 12:45 de la tarde, hora de Costa Rica, y en caso de que haya empate en los duelos cruciales, el juego se alargará hasta la última instancia, que serían los lanzamientos desde el manchón blanco.

Repechajes intercontinentales

Este martes en suelo mexicano también se disputan los juegos finales para confirmar a los otros dos clasificados de las repescas intercontinentales.

Bolivia buscará regresar a una Copa del Mundo este martes (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

El primero de los duelos será entre la República Democrática del Congo y el combinado de Jamaica a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica.

Jamaica viene de superar a Nueva Caledonia 1-0 para poderse clasificar a este juego en el que Congo avanzó de forma directa por su posición en el ranking FIFA.

El ganador de este partido, que se jugará en el estadio Akron de Guadalajara, México, sellará su boleto al grupo K de la Copa del Mundo 2026, en el que ya están Portugal, Uzbekistán y Colombia.

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Más tarde, a las 9 de la noche, hora tica, se disputará el último boleto al Mundial de Norteamérica 2026 cuando Bolivia se mida a Irak en el reducto BBVA de Monterrey, México.

Los sudamericanos tuvieron que librar la primera fase de esta llave luego de remontar sobre Surinam y ganar 2-1, mientras que Irak, por el mismo motivo que Congo, ya estaba instalado en este juego definitivo.

Quien salga ganador de este choque se clasifica al sector I, en el que se verán las caras contra Francia, Senegal y Noruega.

En caso de que los compromisos acaben igualados en los 90 minutos, habrá también tiempos extras y, en última instancia, se definirá a los clasificados al Mundial de Norteamérica 2026 desde los tiros de penal.