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¿A qué hora y cuál canal ver juego entre la Selección de Costa Rica ante Irán este martes?

La Tricolor disputará su segundo partido de la fecha FIFA de marzo bajo el mando de “Bocha” Batista

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Selección de Costa Rica enfrentará este martes 31 de marzo a su similar de Irán en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA, en un juego que se disputará en Turquía.

El compromiso podrá verse en el país desde muy temprano, ya que está programado para las 7:00 a.m., con transmisión por Repretel canal 6 y Teletica canal 7.

Segundo examen para Batista

Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol.
Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Este será el segundo partido de la fecha FIFA de marzo para la Tricolor, luego del empate 2-2 ante Jordania el pasado viernes.

Además, representa el segundo encuentro al mando del técnico argentino Fernando “Bocha” Batista, quien continúa ajustando su idea de juego en esta nueva etapa con la Sele.

El fogueo ante Irán servirá como una nueva prueba internacional para evaluar el rendimiento del equipo y consolidar una base de cara a futuras competencias.

Un duelo de exigencia internacional

El rival, Irán, representa un reto importante para Costa Rica, al tratarse de una selección con presencia constante en torneos internacionales y un estilo de juego competitivo.

El partido se disputará en territorio turco, como parte de la planificación de ambos equipos durante esta ventana internacional.

LEA MÁS: Así es el lindísimo estadio en Turquía donde jugará la Selección de Costa Rica la fecha FIFA

La transmisión en señal abierta permitirá que los aficionados puedan seguir el encuentro en vivo, pese al horario matutino.

Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol.
Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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